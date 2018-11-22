«بطولة الشهيد» للجوجيتسو تنطلق بمنافسات 10 سنوات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم، وعلى مدار ثلاثة أيام في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، النسخة الرابعة من بطولة الشهيد للجوجيتسو، والتي تتصدر أولويات الموسم الرياضي 2018 – 2019، بالنظر إلى أهميتها في تكريس تضحيات شهدائنا الأبرار، ويحظى لاعبو الجوجيتسو من مواطني ومواطنات دولة الإمارات، بفرصة خوض منافساتهم ضمن البطولة، التي تنطلق العام الجاري بحلة جديدة، بعد تمديدها إلى ثلاثة أيام، تبدأ بـ «مهرجان الشهيد»، وانضمام فئة جديدة مخصصة للاعبين واللاعبات الأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، فيما تواصل على مدار يوميها الثاني والثالث، منافسات اللاعبين واللاعبات تحت سن 18 عاماً في مختلف الأحزمة والأوزان.

اهتمام

من جانبه، قال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال والمالية: «إن هذه البطولة تعتبر تأكيداً على الدور الوطني والمسؤول لاتحاد الإمارات للجوجيتسو تجاه أبطال الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إعلاء راية الوطن وكلمة الحق، ولتعزيز الغرس الوطني في نفوس أبنائنا وبناتنا ليقتدوا بهم، وليتأثروا بهم».

وأضاف: «تعكس بطولة الشهيد للجوجيتسو، اهتمامنا المستمر في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بتوعية الأجيال الصاعدة بالقيم والمبادئ التي تربى عليها آباؤنا وأجدادنا، جنباً إلى جنب مع مهمتنا في تعزيز مهارات اللاعبين، واكتسابهم القدرة على المنافسة، ضمن أجواء احترافية تؤهلهم لمواصلة طريقهم، وبناء قدراتهم لخوض المنافسات المقبلة على المستويات الإقليمية والعالمية بثقة عالية».

كما أشار المرزوقي إلى أن الموسم الرياضي 2018 – 2019، راعى ضرورة توفير أكثر من منافسة محلية لمختلف الفئات، ليتمكنوا من بناء شخصيتهم الرياضية، والتعرف إلى التقنيات الفنية التي تتطلب التدريب المستمر بدعم من أنديتهم ومدربيهم على مستوى الدولة، وبخاصة النشء، الذين باتوا اليوم يشكلون قاعدة كبيرة من اللاعبين المسجلين لدى الاتحاد.

رؤية

وتحمل «بطولة الشهيد»، رسالة ورؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الرامية إلى التأسيس لجيل واعد من الأبطال، وبناء نماذج ملهمة، تكون قدوة للأجيال المقبلة، ضمن مجتمع يقدر أهمية الرياضة، ويعتبر الاتحاد أن الأسرة هي بمثابة الشريك الاستراتيجي، من خلال تشجيعهم ودعمهم لأبنائهم على ممارسة رياضة الجوجيتسو، ما يسهم في تحقيق التطلعات للارتقاء بمستقبل هذه الرياضة على مستوى الدولة.

من جهتها، قالت السيدة آمنة درويش الخوري، والدة اللاعبة شمسة عبد الله الخوري، البالغة من العمر ست سنوات، وتشارك في اليوم الأول من البطولة، عن فئة الحزام الأبيض: «نتشرف بأن تكون أول مشاركة لابنتي شمسة في هذه البطولة، التي تحمل معاني كبيرة، وتكرم شهداءنا الأبرار».

وأضافت: «بداية ابنتي شمسة مع رياضة الجوجيتسو ليست ببعيدة، فهي بعمر الـ 6 سنوات، وبدأت بممارسة الجوجيتسو منذ أربعة أشهر تقريباً، وهذه هي المشاركة الأولى لها، وقد أحبت هذه الرياضة منذ صغرها، لأن أخاها من الممارسين المواظبين على هذه اللعبة».

وأشارت الخوري إلى التغيير الملحوظ في شخصية ابنتها بعد دخولها عالم الجوجيتسو، من حيث الانضباط والتنظيم والحماس، وذكرت أهمية تشجيع الأسرة لأبنائها لممارسة هذه الرياضة، والاستمرار بها، باعتبارهم الأساس في بناء وتعزيز وتشجيع الأبناء لبناء شخصيتهم، وتبني الرياضات التي من شأنها أن تصقل مواهبهم وقدراتهم.

شركاء

على جانب آخر، يواصل الشركاء الاستراتيجيون والإعلاميون، تقديم الدعم لمختلف البطولات والمنافسات، حيث يحظى كأس نائب رئيس الدولة، بدعم كبير واستثنائي، وهم أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي الرسمي، وبالمز الرياضية والشريك الاستراتيجي، وشركة إعمار العقارية، وهي مطور أساليب الحياة العصرية، إلى جانب بريمير موتورز لاند روﭬر شريك السيارات الحصري، وقنوات أبوظبي الرياضية، وهي القناة الرياضية الرسمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي وهو الشريك الماسي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية وهي شريك الطاقة، والشريك الحكومي المتمثل بوزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، وهي شركة الرعاية الصحية، إلى جانب الشركاء الذهبيين والمتمثلين بدولفين للطاقة، وآفاق الإسلامية للتمويل، والمسعود للسيارات، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، والإمارات العالمية للألمنيوم، ودائرة الثقافة والسياحة، هذا إلى جانب الشركاء الداعمين، والمتمثلين بمجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة، والشريك الفضي، وهو مجموعة الصقر المتحدة، وجريدة الاتحاد، وهي الجريدة العربية الرسمية.

التي تهدف جميعها إلى زيادة الوعي والاهتمام المحلي والعالمي بهذه الرياضة، بما يضمن إطلاع الجماهير على كافة التطورات والمستجدات والنتائج.

10

تبدأ منافسات مهرجان الشهيد يوم الخميس للاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 سنوات، في تمام الساعة السادسة مساءً، فيما تستأنف البطولة منافسات اللاعبين واللاعبات تحت سن 18 يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة 11 صباحاً على أبسطة البطولة، وبحضور طاقم من المحكمين والمحللين الفنيين الذين سيتابعون تفاصيل البطولة لتخرج بالشكل المشرّف الذي يليق باسم البطولة.