«مليحة» يستضيف ختام كأس الإمارات للقوس والسهم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد الامارات للرماية والقوس السهم، المرحلة الأخيرة من بطولة «كأس الإمارات» لعام زايد 2018 غداً وبعد غدٍ على ملاعب نادي مليحة بالشارقة، بمشاركة أكثر من 70 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 11 نادياً وهيئة رياضية: نادي العين، ونادي المدام، ونادي الشارقة، ونادي مليحة، ونادي بني ياس، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الحمرية، وأبوظبي للرماة، ونادي دبي للرماة، ونادي البنك البريطاني. وتأتي أهمية البطولة في كونها تحدد وبشكل حاسم أبطال الإمارات والصدارة والترتيب النهائي للاعبين والأندية على حد سواء في جميع المراحل السنية وللجنسين «رجالاً وسيدات»، وأحسن اتحاد الرماية والقوس والسهم صنعاً عندما تم اختيار نادي مليحة أحدث نادي ينضم للاتحاد ليكون مسرحا للبطولة ومسك الختام للكأس الغالية.

وتشهد مسابقات القوس والسهم، إقبالاً كبيراً من العنصر النسائي قياساً بباقي الألعاب، وستشهد البطولة الحالية مشاركة 23 رامية، ووجه اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم الدعوة للمسؤولين وإلى جمهور ومحبي وعشاق اللعبة وعائلاتهم للحضور ومتابعة منافسات البطولة بنادي مليحة بالشارقة.

وأكد صلاح خادم عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن استراتيجية الاتحاد تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين واللاعبات، حتى يمكنهم الوصول إلى المستوى الذي يؤهل بعضهم إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وهو الهدف الأسمى لجميع الرياضيين، منوهاً بأن اللعبة تشهد نقلة نوعية وانتشارا يدعونا إلى التفاؤل.