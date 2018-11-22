انطلاق الموسم الثاني لدوري «تي 10» للكريكيت بالشارقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

افتتح أمس باستاد الشارقة الدولي للكريكيت الموسم الثاني من دوري T10 - أكبر بطولة رسمية دولية في الكريكيت خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتشهد النسخة الثانية من البطولة التي انطلقت بمشاركة 8 فرق تجمع 128 لاعباً يمثلون أيقونات اللعبة على المستوى الدولي، وتستمر المنافسات المثيرة للحدث 12 يوماً مليئة بالإثارة والمتعة، وشهد اليوم الأول حضوراً جماهيرياً غفيراً من محبي وعشاق اللعبة من أبناء الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة بجانب متابعة واسعة تتعدى المليار مشاهد عبر قنوات البث المباشرة للحدث في كل من آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا، والفرق الثمانية المشاركة في نسخة هذا العام هي: كيرالا نايتس، بنجابي ليجندز، نمور بنجال، مارثا العرب، باكتونس، راجبوتز بالإضافة إلى اثنين من الوافدين الجدد - سنديش، ونورثرن واريورز.

واستهل حفل الافتتاح بعرض رقص غني بالألوان لـ 80 من فناني الرقص و100 من أعضاء دوني كريكيت التي قدمت ترحيباً حاراً إلى 128 من لاعبي الكريكيت الدوليين في الفرق الثمانية فى دوري T10 - أكبر بطولة رسمية دولية في الكريكيت خلال العشر سنوات الأخيرة.

وجمع حفل افتتاح دوري T10 الدولي، لاعبين من جميع دول الكريكيت الكبرى، بما في ذلك الهند وباكستان وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وجزر الهند الغربية، وسريلانكا وأفغانستان، وسوف يضيء ملعب الشارقة للكريكيت مع الأداء الحي للأيام الـ 11 المقبلة من دوري T10 الذي ينتهي بالمباراة النهائية في حفل ختامي في 2 ديسمبر 2018 - بالتزامن مع اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حضر حفل الافتتاح الملون لمدة 90 دقيقة مسؤولون حكوميون، وأعضاء مجلس الإمارات للكريكيت، وأصحاب الفرق والمشاهير ومشاهير بوليوود وبعض كبار اللاعبين فضلاً عن موكب من ثمانية فرق مشاركة.

حفل

وفي حفل الافتتاح قال شاغي أول رئيس لرابطة تي 10 «قد ولد دوري تى 10 في دولة الإمارات العربية المتحدة وهنا البقاء وأنا ممتن للدعم الهائل الممنوح للدوري من قبل مجلس الإمارات للكريكيت ومالكي الفرق وجميع المعنيين الآخرين، وهذه هي أكبر نسخة من T10 دورياً في العالم، والموسم الثاني أكبر بثلاث مرات من الموسم الأول، حيث انضمت فرقتان جديدتان وهذا هو نتاج نجاح النسخة الأولى التي ألهمتنا توسيع نطاق الدوري حيث يتكون الدوري من 29 مباراة ليتم لعبها في 12 يوماً».

وأضاء حفل الافتتاح بالأداء الحي من قبل عدد من المشاهير بما في ذلك سناء خان، ديزي شاه، أورفاشي روتيلا، نورا فتحي، ياشما جيل، أنوشاي،وعايشة عمير، من بين إطلالات أخرى كثيرة، كإضافة نكهة بوليوود.

سعادة

وقال زاهد حسين، الشريك الإداري لمجموعة غالية الراعي الرسمي لرابطة تى 10، نحن سعداء لدعم دوري تي 10، ونظراً لأننا نمارس نشاطاً تجارياً محلياً في الإمارات العربية المتحدة، فإننا نشعر بالامتنان للمشاركة في مثل هذا العمل الدولي وقد ألهمنا نجاح دوري تي 10 قوة كبيرة ونريد تعزيز قوتنا بالتعاون مع T10 League من خلال بطولة الكريكيت المحلية في الإمارات العربية المتحدة.

وكانت اللجنة المشرفة على الحدث قامت بتقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين يخوضون 29 مباراة على مدى 12 يوماً، هذا بخلاف مباراة ختام البطولة التي تقرر لها أن تقام في مساء اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الموافق الثاني من ديسمبر وهي مناسبة غالية على كل المقيمين في الدولة من مواطنين ومقيمين.