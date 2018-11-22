سباحو «تراث الإمارات» يخوضون بطولة رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك فريق السباحة بنادي تراث الإمارات في بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة للناشئين والعمومي «مرحلة 11 سنة»، التي ينظمها اتحاد السباحة، يومي غد وبعد غد، الجمعة على مسبح نادي الجزيرة بأبوظبي، ويتكون فريق النادي المشارك في البطولة، من 17 سباحاً لمرحلة 11 سنة، فيما سيشارك بـ12 سباحاً في مهرجان أبوظبي الثالث لسباحة المياه المفتوحة بشاطئ الحديريات بعد غد.

وكان سباحو الفريق أحرزوا نتائج متقدمة في منافسات 13 و15 سنة في بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة في جولتها التي أقيمت في مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي يومي 16 - 17 نوفمبر الجاري، حيث حصلوا على ذهبيتين و15 فضية وست برونزيات.