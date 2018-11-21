الشارقة يتصدر دوري الشطرنج للرجال والفجيرة ثانياً

المصدر: Ⅶ دبي، أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج للرجال قمة الدوري العام للشطرنج، الذي ينظمه اتحاد اللعبة حالياً، بعدما نجح في رفع رصيده إلى 8.5 نقاط بعد الجولة الرابعة يليه نادي الفجيرة والذي حل ثانيا برصيد 8 نقاط، وجاء نادي دبي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 7.5 نقاط، و نادي أبوظبي في المركز الرابع برصيد 5 نقاط و نادي العين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وكانت الجولة الرابعة قد أسفرت عن فوز نادي دبي على نادي الفجيرة بنتيجة 3-1 في الجولة التي أقيمت بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتعادل نادي أبوظبي مع نادي العين للشطرنج بقاعة نادي أبوظبي للشطرنج بنتيجة 2-2، ويلتقي بعد غد في الجولة الخامسة والأخيرة العين مع دبي بقاعة نادي العين للشطرنج والشارقة مع أبوظبي.

دوري السيدات

واعتلى نادي دبي للشطرنج والثقافة، قمة دوري السيدات، بعد انتهاء الجولة الخامسة برصيد 12 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني نادي العين برصيد 11 نقطة ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وأبوظبي في المركز الأخير برصيد 6 نقاط، كانت الجولة الخامسة قد أسفرت عن فوز فتيات الشارقة على أبوظبي 4-0، في الجولة التي أقيمت بقاعة نادي أبوظبي للشطرنج ، وتعادل فريقا دبي والعين 2-2، حيث فازت من دبي بشاير خليل على وديمة الكلباني وشيماء نعمان على موزة المعمري، وفازت من العين وافية درويش على آمنة نعمان وعائشة الشامسي على ياسمين علي، ويلتقي في الجولة السادسة الأخيرة بعد غد الجمعة الشارقة مع دبي والعين مع أبوظبي.

مؤتمر صحفي

يعقد اتحاد الشطرنج مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، للكشف عن تفاصيل بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري إلى 6 ديسمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحمل البطولة شعار «عام زايد»، وسيقام المؤتمر بفندق جي دبليو ماريوت ديرة دبي.