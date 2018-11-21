«دبي الرياضي» يكرم خمسة من رواد العمل الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، حفل التفوق لتكريم الفائزين ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي الماضي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في فندق قصر الحبتور تحت شعار «طموح بلا حدود».

وسيتم خلال الحفل اليوم تكريم خمسة من رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل بالأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها، وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل، وذلك سيراً على نهج مجلس دبي الرياضي الذي يواصل تكريم هذه الفئة المهمة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم، وتضم قائمة المكرمين كلاً من:

الشيخ بطي بن مكتوم

الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رائد الحركة الأولمبية وأحد رموز الرياضة في دولة الإمارات، حيث تولى منصب رئاسة اتحاد الإمارات لكرة السلة خلال الفترة من 1980 حتى عام 1984 وكانت هذه الفترة هي الانطلاقة الحقيقية للعبة كرة السلة في الدولة، كما ترأس اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة من 1984 - 2000، وفي هذه الفترة شاركت الإمارات لأول مرة في الألعاب الأولمبية الدولية التي أقيمت في لوس أنجليس عام 1984.

وترأس الشيخ بطي مجلس إدارة نادي الوصل لأكثر من 25 عاماً، تحول خلالها الوصل لقلعة إنجازات واحتكار البطولات لعدة سنوات في مختلف الألعاب الرياضية، نشأ الشيخ بطي في عائلة رياضية تعشق ممارسة الرياضة ممارسة وإدارة للارتقاء بها.

عبدالله حارب الفلاحي

ينتمي عبدالله بن محمد بن حارب الفلاحي إلى عائلة رياضية خرجت العديد من الأبطال في مختلف الرياضات، عرف الاحتراف في بداية السبعينات، أسس أول اتحاد لكرة السلة، كما اختير نائباً لرئيس الاتحاد الخليجي للعبة.

عبدالله الساي

يعد عبدالله عبدالرحمن الساي أول إماراتي يترأس لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم بدبي عام 1971، ويعد من رواد التحكيم في الدولة، وهو لاعب كاراتيه سابق ولاعب وحكم سابق في الشطرنج.

خليفة سلطان

يعد خليفة سلطان محمد بن سلمان أحد الرموز الإماراتية لكرة اليد منذ منتصف السبعينات، شغل عدة مناصب في مختلف القطاعات، ومن أبرزها عضو مجلس إدارة وأمين السر العالم لاتحاد كرة اليد من عام 1984 حتى 1999.

جمعة غريب

يعد جمعة غريب مبارك أحد أقدم رموز الرياضة في الإمارات، حيث بدأ حارساً لمرمى نادي الشباب بداية الستينات، وعين أمينا عاما مساعدا للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وهو أول مدرب إماراتي يتولى تدريب المنتخب الأول لكرة القدم عام 1973، كما قاد منتخب الإمارات عام 1976 بدورة الخليج الرابعة.

رعاية متكاملة

وسيتم في الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية وهي: جائزة أفضل شركة كرة القدم، وجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، وجائزة أفضل ناد وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وجائزة أفضل ناد نوعي، للموسم الرياضي الماضي.

كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في 11 فئة فردية وتكريمهم، وهم:

أفضل لاعب في كرة القدم، أفضل ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

خطة دبي

وتم تصميم «نموذج دبي للتفوق الرياضي» ليتلاءم مع خطة دبي 2021 والتوجهات الاستراتيجية الحكومية في دعم وتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي للوصول بها إلى مستويات عالمية، كما يواكب النموذج رؤية مجلس دبي الرياضي والمتمثلة في الوصول إلى مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وقد تم مراعاة تغطية جميع جوانب الأداء الرياضي والإداري والخدمي للأندية والشركات الرياضية أثناء تصميم النموذج، كما تم التركيز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية، كما يشمل النموذج جانب الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية بما يضمن الاستدامة في تحقيق النتائج الرياضية.

تقييم

تم اعتماد «نموذج دبي للتفوق الرياضي» كأساس لتقييم الأندية والشركات الرياضية المسجلة في إمارة دبي والمشاركة في جائزة التفوق الرياضي مع مراعاة الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم.