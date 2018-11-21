الشارقة بطل كأس اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

احتفظ فريق الشارقة، للسنة الثالثة على التوالي، بكأس الإمارات لرجال اليد، عقب فوزه أمس على شباب الأهلي 28 - 23، محققاً ثنائية الموسم، إذ سبق له الفوز بكأس السوبر، واحتل النصر المركز الثالث عقب فوزه على الوصل 24 - 17.

وقام كل من خالد المدفع، الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، وطلال الشنقيطي، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد عبد الكريم جلفار، رئيس الاتحاد، وعيسى هلال، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، واللواء محمد أحمد المري، عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، بتتويج الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونال شباب الأهلي الميداليات الفضية والنصر الميداليات البرونزية.