لجنة من المجلس الاستشاري بالشارقة تزور نادي الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قامت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ببدء زياراتها لأندية إمارة الشارقة، وذلك في إطار التحضير لمناقشة سياسة مجلس الشارقة الرياضي وزارت مساء أول من أمس نادي الحمرية الثقافي الرياضي، واستقبل الوفد جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من كوادر النادي، وأكد محمد سلطان الخاصوني الكتبي عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب على حرص اللجنة وفي إطار تحضيرها لمناقشة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة أن تزور الأندية وتتعرف على إنجازاتها وتقف على كافة متطلباتها.

ولفت محمد الكتبي، إلى أن اللجنة ومن خلال الخطة العامة للمجلس الاستشاري، تحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، وما يوجه به من مبادرات ومشاريع دائمة ورعاية لكافة الأندية أن تكون أندية إمارة الشارقة متميزة في كافة مجالاتها وفي مختلف ألعابها، وما تحققه من اهتمام بالنشء واللاعبين ونشر للثقافة الرياضية بين كافة الفئات والمراحل العمرية.

واطلعت اللجنة على مختلف إنجازات نادي الحمرية ومسيرته الماضية والحالية، وجرى خلال الاجتماع بحث مختلف أدوار النادي الرياضية والثقافية والمجتمعية، والاحتياجات المختلفة للنادي في ظل ما يحققه من نتائج فضلاً عن التوسع في مختلف رياضاته وبرامجه، بهدف تفعيل دوره وتميزه في تنشئة الشباب وتنمية مهاراته في مختلف الجوانب.