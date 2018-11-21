أبرز المقاتلين العالميين في البطولة الأولى للمواي تاي بأبوظبي الجمعة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يجتمع أبرز لاعبي العالم في رياضة الملاكمة التايلاندية «مواي تاي»، في أمسية رياضية مثيرة وذلك في النسخة الأولى من بطولة جزيرة ياس للمواي تاي التي ستقام بعد غد الجمعة، ويعتبر هذا الحدث الرياضي المنتظر، إضافة جديدة إلى قائمة الفعاليات الرياضية المزدحمة في أبوظبي والتي عززت من مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة رائدة لاستضافة مسابقات الرياضات القتالية الاحترافية، وتشهد رياضة المواي تاي اقبالاً متزايداً في السنوات الأخيرة في دولة الإمارات، حيث تعكس بطولة جزيرة ياس للمواي تاي هذا الإقبال وتنامي قاعدة محبي وعشاق هذه الرياضة القتالية في الدولة، وشأنها شأن رياضة الملاكمة، فإن المواي تاي يحكمها فئات الوزن وقواعد تنظيمية أخرى مع وجود حكم وقضاة لتسجيل نقاط كل جولة.

ومن أجل الحفاظ على سلامة المقاتلين، يرتدي الملاكمون معدات وقاية ويخضعون للفحص الطبي قبل كل نزال وبعده.

نزالان و4 جولات

وستشتمل هذه البطولة على نزالين رئيسيين وأربع جولات تنافسية، حيث يشهد النزالان الرئيسيان منافسة شرسة بين السابع على مستوى العالم البطل يوسف بوغانم من المملكة المغربية وجيك بوردي من المملكة المتحدة، إضافة إلى اللاعب سومتشاي لويملام من تايلاند مع نظيره جاك كينيدي من المملكة المتحدة، ويعد بوغانم، الملقب بـ «تيرمينيتور»، البطل الحالي للرابطة الدولية للكاراتيه والمجلس العالمي للملاكمة والرابطة العالمية لمنظمات الكيك بوكسينغ، وبطل القتال التايلاندي وبطل «لومبيني»، وأما جيك بوردي، الملقب بـ «بريتي بوي» والمصنف العاشر، فهو بطل الحزام الذهبي الأوروبي لفئة 72.5 كغ، وبطل بريطانيا لعدة مرات، وأحد أبطال بطولات الموسم الواحد، وأحد الفائزين باللقب البريطاني لاتحاد المملكة المتحدة للفنون القتالية، وهناك سومتشاي لويملام الذي يعد بطل بطولة سونغتشاي 2014.

5

ستشهد البطولة الرئيسية خمس جولات تنافسية يلتقي فيها فيها البرازيلي والتر غونسالفيس مع الإسباني بيدرو رويز، والفنلندي جوسي سانتالتي مع الهولندي فرناندو غرونهارت، والروسي سليم خان ابراجيموف مع الإسباني خوسيه مانويل هيتا رودريغيز، والمغربي إلياس شاكر مع السنغالي نيكولاس مينديز.