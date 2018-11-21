تتويج الفائزين في بطولة الرجل الحديدي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية القائد العام لشرطة دبي، اختتمت على شاطئ الممزر بدبي، بطولة شرطة دبي للرجل الحديدي للإدارات والمراكز، والتي نظمها قسم الأنشطة والبرامج الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية، وتوج الفائزين، المقدم خبير /‏ حمزة جمعة الميل مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة في شرطة دبي، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين، وأسفرت النتائج لفئة المحترفين في مسابقة الجري عن فوز إسماعيل محمود عبد الله من إدارة أمن المواصلات بالمركز الأول، فيما تصدر السباحة حسن محمد من إدارة أمن المواصلات، وفاز بمسابقة الدراجات عبد الله يوسف من أمن المواصلات، وفي فئة الهواة للسباحة فاز حمد عبد الله من أمن المواصلات، وتصدر الجري أحمد عبيد صقر من أمن المواصلات، وفاز بمسابقة الدراجات عبد الله سعيد وهيثم حمد من الأكاديمية.