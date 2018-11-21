معسكر فتيات الإمارات والسعودية للدراجات ينطلق في الفجيرة اليوم

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

ينطلق المعسكر المشترك بين فتيات الإمارات والسعودية للدراجات، اليوم في إمارة الفجيرة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 20 لاعبة من البلدين، ويعقد اتحاد الدراجات اليوم مؤتمراً صحفياً لهذه المناسبة، في فندق «رويال أم» في الفجيرة، بحضور أسامة الشعفار رئيس الاتحاد والأميرة ريما بنت بندر آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، ووكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، إضافة إلى تواجد كافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الدراجات وممثلين من الاتحاد السعودي للدراجات، وسيلقي المؤتمر الضوء على تفاصيل المعسكر الذي سيبدأ بأول تدريب مساء اليوم.

شكر للرعاية

وتوجه أسامة الشعفار بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة على دعمه ورعايته للمعسكر التدريبي وحرصه على توفير كل سبل الراحة والأمان خلال التدريبات التي ستستضيفها إمارة الفجيرة خلال الفترة القادمة، كما توجه بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المعسكر الفريد من نوعه، وهو ما يشير إلى وجود نقلة وتطور كبير للدراجات النسائية في الفترة القادمة.

توطيد العلاقات

ومن جانبها، أكدت نوره حسن الجسمي رئيسة اللجنة النسائية أن المعسكر الذي يجمع المنتخبين الشقيقين، لأول مرة يهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين الاتحادين إضافة إلى زيادة الخبرات والاحتكاك التدريبي للاعبات بهدف المشاركة في المنافسات القادمة.