نهيان بن مبارك يتوّج بطل «الكريكيت للتسامح»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

توّج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، مساء الجمعة الماضي، فريق لابوتل، الفائز بكأس الكريكيت للتسامح 2018، كما أطلق معاليه اسم «ملعب التسامح» على الملعب البيضاوي المجاور لـ «استاد زايد للكريكيت»، وذلك احتفاءً بمبادرة «أسبوع التسامح» على مستوى دولة الإمارات. وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قد أطلق «كأس الكريكيت للتسامح» خلال وقت سابق من العام الجاري، وقدّم معاليه الكأس إلى فريق لابوتل المحلي للكريكت، بعد فوزه على فريق سعديات فالكونز، خلال المباراة النهائية، التي حظيت بأجواء من التشويق والمنافسة، على أرض «إستاد زايد للكريكيت».

دور محوري

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة بعد انتهاء المباراة النهائية، أشار فيها إلى الدور المحوري الذي تلعبه الكريكيت والرياضة عموماً، ومساهمتها في التقريب بين الناس على اختلاف جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية، وتعزيز مكانة الإمارات كموطنٍ لتلاقي الثقافات ونشر قيم التعاون والمحبة والتسامح والتعايش السلمي، وأوضح معاليه أن كأس الكريكيت للتسامح، يحتفي بعام زايد، والذكرى الطيبة العطرة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقال إن هذه البطولة أتاحت فرصة قيّمة أمام اللاعبين لاستعراض مهاراتهم وتكتيكاتهم المميزة، فضلاً عن الاحتفاء بالمبادئ والقيم الإنسانيّة والسامية التي جسدّها الشيخ زايد.

مشهد إنساني

وقال معاليه: هذه البطولة تتعدى طبيعتها المتمثلة في أنها ممارسة رياضية، بل بكونها نهجاً زرعه فينا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عبر تسليط الضوء على القدرات والإمكانات التي يتمتع بها الأفراد وانعكاس ذلك على مجتمعاتهم. وأضاف: لو كان الشيخ زايد حاضراً بيننا اليوم لكان فخوراً بالمشهد الإنساني المتناغم بين مختلف الثقافات والخلفيات التي تعيش على أرض الدولة، والتي تعبر عن مجتمع عالمي مزدهر ومنسجم، وتعتبر رياضة الكريكيت واحدة من هذه الرياضات التي نجحنا في ترسيخ هذا النهج بين المقيمين على أرض الدولة، ونشر ثقافة العمل الجماعي والطاقة الإيجابية والاحترام المتبادل بين الجمهور واللاعبين.

الدعم والرعاية

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن تمنياته بنجاح بطولة كأس الكريكيت للتسامح 2019 والمقرر إقامتها خلال فصل الخريف المقبل، وأشار معاليه، إلى أن وزارة التسامح تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات الداعمة والرعاة القادرين على تعزيز نجاحات هذه البطولة في نسختها الثانية العام المقبل، والتي سنحرص على أن تحمل معايير نجاح جديدة وتتفوق على النسخة الحالية التي كانت ناجحة بكل المقاييس.

تتويج وتكريم

وقام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بتقديم الجوائز إلى اللاعبين، والتي شملت منح الفريق الفائز 50 ألف درهم، تكريماً لأدائهم الناجح خلال البطولة، بحضور وقار يونس، أسطورة الكريكيت الباكستاني، تقديراً لكونه سفيراً لكأس الكريكيت للتسامح، ودوره في متابعة استعدادات اللاعبين وتقديم التوجيه لهم، والمساهمة في قرعة افتتاح المباراة النهائية، كما قام معالي الوزير بتكريم نادي أبوظبي للكريكيت، عبر إطلاق اسم «ملعب التسامح» على الملعب البيضاوي ضمن النادي، ومن جهته، تسلّم جنيد محمد شعان، كابتن فريق لابوتل الفائز، كأس البطولة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك بعد فوز فريقه على فريق «سعديات فالكونز» بمنافسات T20 بتقدمهم في الجولة الأولى بنتيجة 155 نقطة، وأشاد معالي الوزير بالأداء الاحترافي والمميز لكلا الفريقين، ونوّه بنجاحهما في تقديم مباراة كبيرة وحافلة بالمنافسة.

افتتاح الموسم الثاني

ومن المقرر، أن يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح رئيس مجلس الإمارات للكريكيت مساء اليوم بإستاد الشارقة الدولي للكريكيت، الموسم الثاني من دوري T10، أكبر بطولة رسمية دولية في الكريكيت خلال العشر سنوات الأخيرة، وتشهد النسخة الثانية من البطولة التي تنطلق اليوم بمشاركة 8 فرق تجمع 128 لاعباً، يمثلون أيقونات اللعبة على المستوى الدولي، وتستمر المنافسات المثيرة للحدث 12 يوماً مليئة بالإثارة والمتعة، ويتوقع لها أن تشهد حضوراً جماهيرياً غفيرا من محبي وعشاق اللعبة من أبناء الجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة بجانب متابعة واسعة تتعدى المليار مشاهد عبر قنوات البث المباشرة للحدث في كل من آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا.

وكانت اللجنة المشرفة على الحدث قامت بتقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين يخوضون 29 مباراة على مدى 12 يوماً، هذا بخلاف مباراة ختام البطولة التي تقرر لها أن تقام في مساء اليوم الوطني لدولة الإمارات الموافق الثاني من ديسمبر، وهي مناسبة غالية على كل المقيمين في الدولة من مواطنين ومقيمين.