نجوم الفورمولا 1 يصلون اليوم إلى أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يبدأ نجوم العالم من سائقي سباقات الفورمولا1 الوصول إلى العاصمة أبوظبي اعتباراً من اليوم، تمهيداً للمشاركة في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا 1 2018 والذي ينطلق بعد غد الجمعة بحلبة مرسى ياس.

وتحتفل حلبة مرسى ياس خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى هذا العام بالذكرى العاشرة لاستضافة سباقات الفورمولا 1، بعد أن دخلت الحلبة معترك سباقات السرعة في عام 2009 ونجحت خلال تلك الفترة الزمنية في وضع نفسها في مصاف حلبات سباقات الفورمولا 1 على مستوى العالم، بما تقدمه من إثارة وتشويق وخدمات هي الأبرز والأعلى في رياضة المحركات، حيث ستظهر الحلبة هذا العام بشكل وحلة مختلفة احتفاء بمرور العقد الأول لها في سباقات الفورمولا1.

عام زايد

كما تحتفل الحلبة في نسخة 2018 بمناسبة استثنائية وهي إقامة السباق في «عام زايد»، حيث تتزين الحلبة بشعار عام زايد تقديراً وعرفاناً للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس وباني نهضة الدولة.

وجرت استعدادات حلبة مرسى ياس خلال الفترة الماضية على قدم وساق من أجل استضافة جائزة الاتحاد للطيران الكبرى والذي يعد السباق الأخير هذا الموسم في سباقات الفورمولا1، والتي حسم لقبها البريطاني لويس هاميلتون للمرة الخامسة في تاريخه، حيث لن تؤثر نتيجة السباق في حلبة ياس على ترتيب بطولة العالم بعد أن ضمن السائق البريطاني اللقب، ورغم ذلك إلا أن السباق في أبوظبي اعتاد تقديم الإثارة والتشويق حتى في حالة حسم بطولة العالم.

أفضل صورة

على جانب آخر، توافدت فرق الفورمولا 1 إلى العاصمة أبوظبي وحلبة مرسى ياس خلال الأيام القليلة الماضية، إذ بدأتالحلبة تعج بالمعدات الثقيلة الخاصة بالفرق والتي بدأت تتخذ أماكنها وتجري تحضيراتها استعداداً للسباق، حيث تواصل الفرق تحضيراتها خلف الكواليس في محاولة للظهور بأفضل صورة ممكنة في الجولة الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا1 هذا الموسم.

كما استقبلت الحلبة أسطولاً من الشاحنات المحملة بمعدات الفورمولا1 ومن ضمنها قطع الغيار والعربات الاحتياطية والوقود، كما حطت نحو ست طائرات شحن في مطار أبوظبي تحمل كل منها 90 طناً من المعدات، فيما استقبل ميناء خليفة 140 حاوية شحن محملة بباقي تجهيزات الفرق المشاركة في السباق بالإضافة إلى الفرق المشاركة في بطولتي الفورمولا2 والجي بي 3 وهي السباقات المصاحبة التي تقام على هامش جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1.

وتحتل حلبة مرسى ياس مكانة بارزة في عالم رياضة سباقات السيارات منذ أن استقبلت سباقها الافتتاحي في بطولة العالم للفورمولا1 عام 2009، إذ كان قد بدأ إنشاء الحلبة عام 2007 وخلال وقت قياسي تم الانتهاء من تنفيذها.

حدث مرتقب

وكان الألماني هيرمان تيلكيه مصمم الفورمولا1 العالمي، قد صمم مسار سباق حلبة مرسى ياس الذي يبلغ طوله 5.554 كلم، والتي تتضمن أطول مسار مستقيم في بطولة العالم للفورمولا1 بطول يبلغ 1.2 كيلومتر، كما تتميز حلبة مرسى ياس باستضافتها السباق الوحيد على روزنامة البطولة الذي ينطلق مع اقتراب الغروب وينهي منافساته تحت أنوار الأضواء الكاشفة مما يجعلها الحلبة الأكثر تفرداً على مستوى العالم.

ومنذ انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي عام 2009 أصبح الحدث المرتقب كل عام على روزنامة الأحداث الرياضية مجتذباً 60 ألف متفرج من مختلف أنحاء العالم كل عام، وفي الموسم العاشر تحضر حلبة مرسى ياس لعشاق سباقات السرعة مزيداً من الإثارة والتشويق على مسار السباق بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية التي تستضيفها منطقة الواحات خصوصاً وأن الحلبة كانت قد أعلنت عن نفاد تذاكر السباق هذا العام.

خدمات متكاملة لنقل الجماهير

مع تواصل استعدادات حلبة مرسى ياس لاستضافة 60 ألف شخص من 170 دولة قَدموا إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018، أكبر وأفضل حدث رياضي ترفيهي في المنطقة خلال عطلة الأسبوع، أطلق منظمو الحدث قائمة بأفضل الطرق للوصول إلى الحلبة وحولها.

وحرصاً على توفير خدمات نقل متكاملة وآمنة بهدف تسهيل وصول الجمهور من وإلى أماكن الفعاليات ومسار الحلبة وما حولها من مناطق ترفيهية وجزيرة ياس، سخرت حلبة مرسى ياس كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات النقل الخاصة بجماهير سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بدءاً من حافلات النقل وعربات الغولف وانتهاءً إلى خدمة التاكسي «كريم».

كما توفر حلبة مرسى ياس لأصحاب الهمم خيارات عديدة ضمن مناطق محددة تضمن لهم أكبر قدر من السهولة واليسر لتنقلاتهم في جميع أنحاء الحلبة. وللراغبين الاستفادة من هذه الميزة زيارة أقرب مركز بخدمات التنقل للعملاء من أصحاب الهمم.

ويتوفر أسطول من عربات الغولف المجانية للاستخدام طيلة فترة سباق نهاية الأسبوع لضمان وصول الزوار الذين يعانون من قدرات محدودة على الحركة بالوصول إلى مناطق مختلفة في حلبة مرسى ياس.

وتتواجد العربات والموظفون لخدمة العملاء عند البوابة 7 في مدرج المرسى الرئيسي، وعند البوابة الغربية في تراس الحلبة، وعند البوابة 25 في المدرج الشمالي، وعند المدرج الرئيسي في تلة أبوظبي.

وتتوفر أيضاً عند البوابة الشرقية في حلبة مرسى ياس سيارات «إم بي في» صممت خصيصاً لمستخدمي الكرسي المتحرك لنقل العملاء إلى المدخل الرئيسي من البوابة الغربية.أبوظبي - البيان الرياضي