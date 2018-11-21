«الجوجيتسو» يخوض مونديال السويد

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو أمس، إلى مدينة مالمو السويدية، للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، وينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالتنسيق مع الاتحاد السويدي، ويمثل منتخبنا الوطني 11 لاعباً من مختلف الأوزان، وهم: عمر الفضلي الحائز على الميدالية الفضية في دورة الآسياد الأخيرة بإندونيسيا، في فئة وزن 56 كغ، وعبيد النعيمي في وزن 56، وزايد المنصوري، في وزن 62 ، وخليفة نصراتي في وزن 62 ، وعبدالله الجنيبي في وزن 69، وسعيد بن فهد في وزن 69، ومحمد القبيسي في وزن 77، وسعود الحمادي في وزن 77، ومحمد العمرو في وزن 85، وفيصل الكتبي، في وزن 94، وعبدالله الكبيسي في وزن 94 كغ، ويرأس البعثة عبدالله سالم الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وتضم عبدالله حجي الشامسي إداري المنتخب، والحكمين الإماراتيين عبيد الكعبي وإبراهيم الحوسني، والمدربين رامون ليموس، وهيلدير ميديروس، بالإضافة إلى دينيس أوزيي طبيب المنتخب.

معسكر تدريبي مكثف

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد دخلوا معسكراً تدريبياً مكثفاً، قبيل مشاركتهم، في بطولة العالم للجوجيتسو في السويد، وذلك لتعزيز القدرات البدنية والنفسية لأبطال المنتخب، وصقل المهارات الاحترافية لديهم، وتزويدهم بالفنيات المطلوبة لمواجهة منافسيهم الدوليين خلال البطولة، وذلك على مدار شهر كامل في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي.

أكبر التحديات

وأكد عبدالله سالم الزعابي رئيس البعثة: مشاركة المنتخب في هذه البطولة، يأتي استكمالاً لسلسلة الإنجازات الرائعة التي سطرها أبطال المنتخب في البطولات العالمية السابقة، وإن بطولة العالم في السويد تعتبر من أهم وأكبر التحديات التي يخوضها المنتخب، وأضاف الزعابي: هدفنا الفوز وطموحنا رفع علم الإمارات واسمها عالياً في هذا المحفل الدولي الكبير، وزيادة رصيد الإمارات عالمياً في هذه الرياضة، إن معنويات لاعبينا مرتفعة وهم على أتم الاستعداد الآن بعد المعسكر التدريبي المكثف في مبادلة أرينا، والذي عزز لياقتهم البدنية قبيل مشاركتهم بهذه البطولة، ولا ننسى أن المنتخب الوطني اكتسب خبرات دولية كبيرة من البطولات العالمية والقارية والمحلية السابقة.

أفضل النتائج

ومن جانبه، أكد البطل عمر الفضلي وهو من أبرز المشاركين في هذه البطولة، أن لاعبي المنتخب الوطني، أعلنوا التحدي لتحقيق أفضل النتائج وصعود منصات التتويج، حيث قال: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في هذه البطولة العالمية، ونحن نعتبرها من أهم التحديات في الموسم الجاري، كما نعتبر أنفسنا محظوظين بالمشاركة فيها لأننا نحمل آمال الوطن على عاتقنا، وبدوره، قال اللاعب سعود الحمادي: كلنا حماس لخوض منافسات هذه البطولة المهمة، وأمامنا فرصة لرفع علم الدولة في هذا المحفل العالمي، وسوف نبذل الغالي والثمين من أجل صعود منصات التتويج، لرد جزء من جميل الوطن والوفاء بجزء ولو بسيط من عطاء قادتنا وشيوخنا لنا، وسوف نضاعف جهودنا ونكون على الوعد لتقديم هدية للوطن في هذا الحدث الكبير حتى نصعد منصات التتويج ويعزف السلام الوطني لدولتنا الحبيبة.

هدف

يستهدف الاتحاد من هذه المشاركة إحراز الميداليات التي تعزز الصدارة العالمية، بالإضافة إلى صقل المواهب الجديدة بتوفير فرص الاحتكاك مع أقوى لاعبي العالم، ولا سيما بعد أن باتت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو في العالم، والتي تمتلك مشروعاً احترافياً لصناعة الأبطال في اللعبة.