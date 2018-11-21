انطلاق مونديال التايكواندو بالفجيرة غداً

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

يحتضن مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة اعتباراً من غد وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية، مونديال التايكواندو إلى جانب إقامة الجولة الأقوى لمسابقة الجائزة الكبرى، ومن المنتظر أن يشارك في هذه الجولة 128 لاعباً ولاعبة من 48 دولة ويعتبر هؤلاء اللاعبون هم الأبرز عالمياً في رياضة التايكواندو، إضافة إلى تواجد أفضل 16 لاعباً مصنفين عالمياً في كل وزن من الأوزان المخصصة للرجال والسيدات وعددها 6 أوزان موزعة بين الجنسين مقارنة مع مشاركة 32 لاعباً بحسب التصنيف.

عقب البطولة، ستستضيف أيضاً الفجيرة النسخة الأولى من مونديال تايكواندو الفرق والذي سيحظى أيضاً باهتمام كبير من مجتمع رياضة التايكواندو بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من عدة دول وستقام منافساته يومي 24 و25 من الشهر الجاري.