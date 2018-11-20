بطولة الشهيد للجوجيتسو الرابعة تنطلق الخميس

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

احتفاءً بتضحيات أبنائنا في سبيل الدفاع عن الوطن، ينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو النسخة الرابعة من «بطولة الشهيد» التي ستقام في مبادلة آرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري، في وقت قررت اللجنة المنظمة خلاله تمديد فترة البطولة لتصل إلى ثلاثة أيام، لترسيخ مكانة الشهداء وتخليد تضحياتهم عبر غرس معاني البذل والعطاء في نفوس الأجيال الناشئة.

وتتصدر البطولة أولويات الموسم الرياضي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، كونها أبرز حدث رياضي يخلد هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب المواطنين والمقيمين، حيث تعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه اتحاد الإمارات للجوجيتسو لمناسبة يوم الشهيد، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي العهد أبوظبي.

ونظراً للإقبال الشديد على المشاركة، تأتي البطولة هذا العام في نسختها الرابعة بحلة جديدة، لتستمر فعالياتها على مدار ثلاثة أيام متواصلة بدلاً من يومين، حيث تنطلق في يومها الأول تحت عنوان «مهرجان الشهيد» لتتضمن منافسات مخصصة للاعبين واللاعبات من الأطفال من عمر 4 إلى 10 سنوات، بينما تستمر على مدار يوميها الثاني الثالث لتتضمن منافسات بين اللاعبين واللاعبات من مواطني الدولة تحت سن 18 عاماً في مختلف الأحزمة والأوزان. وشهدت لبطولة منذ فتح باب التسجيل بتاريخ 6 أغسطس إقبالاً غير مسبوق من أبناء الدولة، الأمر الذي يعكس حرصاً شديداً على المشاركة لما تحمله من قيم وطنية راسخة.

اهتمام

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مستشار معالي رئيس دائرة التعليم والمعرفة: «نفخر باقتران اسم هذه البطولة بشهداء الوطن الذين يستحقون منا كل التقدير، حيث يولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو اهتماماً خاصاً بمناسبة يوم الشهيد، نظراً لما ترمز له هذه المناسبة من قيم ومعانٍ نسعى إلى غرسها في نفوس أبنائنا».

وأضاف: «إن البطولة فرصة قيمة نعبر من خلالها عن اعتزازنا بأرواح جادت في سبيل حماية مكتسبات الوطن، وبأسر الشهداء الذين لم يبخلوا بحياة أبنائهم للحفاظ على أمن واستقرار الدولة».

دعم

في حين، قال عادل أحمد الزرعوني رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «نفخر بدعمنا للدورة الرابعة من بطولة الشهيد للجوجيتسو، والتي تأتي في إطار التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الذي نعمل فيه.

فخر

قال فهد على الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تعترينا مشاعر غامرة بالفخر والسعادة، ونحن على أعتاب انطلاق بطولة الشهيد للجوجيتسو في دورتها الرابعة هذا العام، حيث تمثل هذه البطولة منصة يعبر من خلالها مجتمع الجوجيتسو بدولة الإمارات عن الفخر بالشهيد وأسرته». وأضاف الشامسي: «جاء اسم هذه البطولة ليجسد تقديرنا وامتناننا لشهداء الوطن الذين لم ولن نتمكن من أن نوفيهم حقهم وفضلهم على أمن الوطن وعزه ورفعته، وهي تعبير عن حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو المستمر على تعزيز الدور المجتمعي المسؤول الذي يلعبه كمؤسسة رياضية وطنية».