كأس الإمارات لليد بين شباب الأهلي والشارقة الليلة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء الليلة، نهائي بطولة كأس الإمارات لكرة اليد، ثانية مسابقات موسم الرجال، حيث يلتقي فريقا شباب الأهلي والشارقة، في السابعة مساءً، على لقب البطولة، ويتطلع الملك للاحتفاظ باللقب للسنة الثالثة على التوالي والرابعة في مسيرته بالبطولة، والثانية في مسيرته هذا الموسم، عقب فوزه بكأس السوبر، والتي مثلت باكورة الموسم، وفي المقابل يأمل شباب الأهلي، الفوز باللقب للمرة السادسة في مسيرته بالبطولة، والأول له هذا الموسم، وتسبق مباراة القمة، في الساعة الخامسة، موقعة أخرى ساخنة على تحديد المركزين الثالث والرابع، تجمع النصر صاحب الضيافة مع جاره الوصل في لقاء خاص جداً بين قطبي بر دبي.

آمال مشتركة

ويخوض فريقا الشارقة وشباب الأهلي، النهائي اليوم، بطموح وآمال مشتركة، يستهدفان من خلالها الفوز وعودة كل منهما لعقر داره بكأس البطولة، وتعتبر أوراق الفريقين متشابهة لدرجة كبيرة من حيث كفاءة عناصر الفريقين وخبراتهما الواسعة وانجازاتهما السابقة في ساحة اللعبة، إلى جانب المحترف الأجنبي الذي يمثل ورقة رابحة وقوة ضاربة في كلا الفريقين، حيث يتواجد المصري علي الزين بصفوف الشارقة، والتونسي سليم الهدوي بصفوف شباب الأهلي، وسيكون للمدرسة الفنية للفريقين دور مهم في قيادة فريقيهما من خارج حدود الملعب لمعرفة كل منهما بمكامن القوة والضعف في الفريق المنافس، حيث يقود فريق الشارقة الجزائري صالح بو شكريو، وفي الجانب الآخر يقود شباب الأهلي المدرب الوطني خالد أحمد.

جاهزية كاملة

وأكد خالد أحمد مدرب شباب الأهلي، أن فريقه في كامل الجاهزية نفسياً وبدنياً وفنياً، من دون إصابات، واعتبر المباراة مفصلية في عودة الفريق لوضعه الطبيعي بساحات اللعبة وإنجازاته التي لا تغيب عن قلعة النادي، وشدد على أهمية هذه المباراة وقال: سنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقاء واعتلاء منصة التتويج وحصد أول بطولة هذا الموسم مع احترامنا الكامل لفريق الشارقة القوي بطل السوبر، والذي بدوره ينشد تحقيق نفس الطموح، وبالتالي المهمة لن تكون سهلة للفريقين، وأتصور أن كل فريق كتاب مفتوح للآخر، في ظل معرفة كل طرف بمكامن القوة والضعف، وبالتأكيد نحترم تماماً المنافس وسيكون لاعبونا في أقصى درجات التركيز، لعدم تكرار ما حدث خلال مبارياتنا النهائية في البطولات السابقة.

مشوار ناجح

ومن جانبه، ثمن الجزائري صالح بو شكريو مدرب الشارقة مشوار فريقه هذا الموسم، وتطوره للأفضل خلال مسابقات هذا الموسم، والتي أكدها على أرض الواقع، بتتويجه بكأس السوبر وتصدره بجدارة للمسابقة منذ انطلاقتها، وقال: نأمل تحقيق الثنائية مع تقديرنا الكامل للفريق المنافس، وبالتأكيد المباراة ستكون مثيرة وساخنة وقابلة لكافة الاحتمالات، لمعرفة كل طرف بالآخر، ونحن ندرك ذلك جيداً، وعلينا استغلال جميع الفرص وعدم التسرع مع توزيع الجهد خلال كافة مراحل المباراة.

تحكيم إماراتي

أعلن عبد الله الكعبي عضو اتحاد اليد رئيس لجنة الحكام، أن الجولة الختامية للبطولة، يديرها أطقم تحكيمية إماراتية، دون الاستعانة بأطقم خارجية، مشيراً إلى أن مباراة النصر والوصل سيديرها الحكمان خالد جمال وشهاب أحمد وعلى الطاولة ربيع خميس ويحيى سليمان ، والمراقب عبد الله خميس، فيما يدير المباراة النهائية بين الشارقة وشباب الأهلي، الطاقم الدولي المكون من عمر الزبير ومحمد النعيمي وعلى الطاولة إسماعيل سالم ومحمد جمعة والمراقب جمال الشامسي.