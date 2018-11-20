الفهيم ثالث مونديال الفورمولا 4 في ختام جولة الهند

المصدر: Ⅶ أمارافاتي ــ البيان الرياضي

أنهت زوارق مؤسسة الفيكتوري تيم مشاركتها في منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا (جائزة الهند الكبرى للزوارق السريعة)، التي اختتمت أول من أمس في مدينة أمارافاتي الهندية، بحصول البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم على المركز الأول في ثاني سباقات زوارق الفورمولا4، ما أهله لاحتلال المركز الثالث في الترتيب العام من مجموع السباقين الرئيسيين، اللذين أقيما على هامش فعاليات جولة زوارق الفورمولا1في جائزة الهند، وكان أحمد الهاملي قد حقق على متن زورق 3، المركز الثامن في السباق الرئيسي للفورمولا1، في حين خرج قائد زورق رقم 1 بطل العالم أربع مرات الإيطالي أليكس كاريلا من منافسات السباق بسبب عطل فني.

الفهيم يتصدر

وتصدر البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم على متن الزورق رقم 3 بأداء أكثر من رائع، ثاني السباقات الرئيسية لزوارق الفورمولا4، ضمن جائزة الهند الكبرى للزوارق السريعة، وصعد الفهيم بهذه النتيجة من منافسات اليوم الأخير، إلى المركز الثالث في الترتيب العام ومنصة التتويج، بعد أن كان حقق المركز السادس في الترتيب العام للسباق الرئيسي الأول الجمعة الماضية، وطوى فريق الفيكتوري تيم صفحة جولة الهند، وحول تركيزه مباشرة على الجولة السادسة من بطولة العالم (جائزة أبوظبي الكبرى للزوارق السريعة) في 6 ديسمبر المقبل، على شواطئ العاصمة.

إشادة بالنتائج

وأثنى حريز المر محمد بن حريز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، على النتائج التي تحققت في منافسات جائزة الهند للزوارق السريعة الجولة الخامسة من بطولة العالم 2018، وأشاد بالأداء اللافت والحضور القوي لبطل الفيكتوري تيم الصاعد أحمد الفهيم، والذي عاد مجددًا للصعود إلى منصات التتويج، محرزًا المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الفورمولا4 (F4-S)، وقال حريز المر: الحظ لم يوفق زورق 3 بقيادة أحمد الهاملي، وزورق رقم 1 بقيادة بطل العالم أربع مرات الإيطالي أليكس كاريلا في السباق الرئيسي للفورمولا 1، لكننا نجدد ثقتنا الكاملة بالفريق في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، بجائزة أبوظبي في ديسمبر المقبل.

سعادة الفهيم

ومن جهته، أعرب البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم عن سعادته بالحصول على المركز الثالث في الترتيب العام للفورمولا4 (F4-S)، متمنياً أن ينافس على لقب جولة أبوظبي للفورمولا 4 في ديسمبر المقبل، وقال: سباق جولة الهند، كان صعباً في ظل مشاركة متسابقين عالميين، ولكن بتوفيق من الله ودعم مجلس الإدارة استطعت إنهاء السباق في المركز الثالث للترتيب العام، وأتطلع إلى المركز الأول في أبوظبي، وأما بطلنا أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3، أبدى عدم رضاه عن المركز الذي حققه في جائزة الهند، وقال إنه ومنذ انضمامه إلى الفريق، يتطلع في كل سباق يشارك فيه إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى، ولكن سوء الطالع يعاند الفريق أحياناً، مشيراً إلى أن الأجواء المتوفرة في مؤسسة الفيكتوري، تشجع للمضي قدماً نحو تحقيق الإنجازات في الجولة المقبلة بأبوظبي.

ظروف

أبدى قائد زورق الفيكتوري رقم 1 الإيطالي أليكس كاريلا رضاه على أداء وجهود الفريق في جائزة الهند، منوهاً بأن عطلاً فنياً حرمه من المنافسة على المراكز الأولى، وقال: «حصول الهاملي على متن زورق 3، المركز الثامن في السباق الرئيسي للفورمولا1 في ظل هذه الظروف، أمر جيد وسط تقارب المستويات بين جميع المشاركين، ونعد إدارة مؤسسة الفيكتوري بتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في جائزة أبوظبي».