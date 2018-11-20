عبد الله الشرقي: نستعد مبكراً لتأمين أفضل تنظيم لمونديال بناء الأجسام

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

ثمن رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل الذي أسهم بفوز الإمارات باستضافة النسخة المقبلة لكأس العالم لبناء الأجسام والتي ستقام في الفجيرة في نوفمبر من العام المقبل، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي أقيم في إسبانيا الأسبوع الماضي، مؤكداً أن الخبرة التي تمتع بها فريق تنظيم بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة برئاسة مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة المهندس محمد عبيد بن ماجد قصرت من زمن المفاوضات بين الجانبين ومهدت للفوز بتنظيم البطولة، وأن السمعة التي تتمتع بها الإمارات لدى استضافتها للبطولات العالمية ساهم باستقطاب البطولة لتقام في الفجيرة.

استعدادات مبكرة

وأكد أن العمل على الاستضافة القادمة سيبدأ بشكل مبكر من أجل الوصول نحو تنظيم أفضل بطولات الاتحاد الدولي لبناء الأجسام والذي تنضوي تحت مظلته 92 دولة في العالم، خصوصاً وأن البطولة ستشهد إضافة إلى المنافسات إقامة اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وأضاف قائلاً: سعداء في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام بالفوز بتنظيم بطولة كأس العالم باعتبار البطولة هي الأقوى فنياً وتنافسياً، وسيضع اتحاد اللعبة كل كوادره في خدمة نجاح استضافتها، وأكد الشرقي بأن الفوز في شرف تنظيم البطولة لم يكن يسيراً لولا ثقة المجتمع الدولي عموماً والاتحاد الدولي لبناء الأجسام بقدرة الإمارات على تنظيم حضاري ومميز لكأس العالم.

توقيع العقد

وكان الشرقي قد وقع عقد تنظيم كأس العالم لبناء الأجسام مع رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور رافائيل سانتوغا خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي في مدريد في أسبانيا وحضره مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة المهندس محمد عبيد بن ماجد، ومدير بطولة الفجيرة الدولية خليل معروف، ومدرب منتخب الإمارات لبناء الأجسام زويد سالمين الزعابي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد جوهر وعضو تنظيمية الفجيرة طارق عبد الله، إضافة إلى أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.