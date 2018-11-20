«دبي الرياضي» يكرّم الفائزين في «التفوق الرياضي» غداً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ينظم مجلس دبي الرياضي حفل التفوق السنوي لتكريم الفائزين ضمن برنامج نموذج دبي للتفوق الرياضي للموسم الرياضي المنصرم، وذلك غداً الأربعاء في فندق الحبتور تحت شعار «طموح بلا حدود».

وسيتم في الحفل الإعلان عن الفائزين في الفئات المؤسسية وهي: جائزة أفضل شركة كرة القدم، وجائزة أفضل شركة للألعاب الرياضية، وجائزة أفضل شركة كرة قدم في الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، وجائزة أفضل ناد وشركة كرة قدم في الكفاءة المؤسسية، وجائزة أفضل ناد نوعي، للموسم الرياضي الماضي.

كما يواصل مجلس دبي الرياضي خلال الحفل نهجه في تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي، ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن ومثلوه خير تمثيل.

وسيتم يوم غد الإعلان عن أسماء الفائزين في 11 فئة فردية وتكريمهم، وهم: أفضل لاعب في كرة القدم، أفضل ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل ناشئ في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل ناشئ في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

نموذج دبي

تم تصميم نموذج دبي للتفوق الرياضي ليتلاءم مع خطة دبي 2021 والتوجهات الاستراتيجية الحكومية في دعم وتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي للوصول بها إلى مستويات عالمية، كما يواكب النموذج رؤية مجلس دبي الرياضي والمتمثلة في الوصول إلى مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وقد تم أثناء تصميم النموذج مراعاة تغطية جميع جوانب الأداء الرياضي والإداري والخدمي للأندية والشركات الرياضية والتركيز على مفاهيم الابتكار والالتزام بالروح الرياضية والمساهمة المجتمعية، كما يشمل النموذج جانب الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية بما يضمن الاستدامة في تحقيق النتائج الرياضية على المدى الطويل.

وقد تم اعتماد النموذج كأساس لتقييم الأندية والشركات الرياضية المسجلة في إمارة دبي والمشاركة في جائزة التفوق الرياضي مع مراعاة الاختلاف في طبيعة عمل الأندية والشركات الرياضية والأندية النوعية وبما يضمن العدالة في التقييم، كما تم إدراج فئات لتقييم وتكريم الرياضيين من جميع الفئات وفي جميع الرياضات وذلك لدعم وتحفيز الرياضيين في إمارة دبي على تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة وتسليط الضوء عليهم ليكونوا مثالاً يقتدى بهم من قبل الرياضيين.

نشاط رياضي

يتميز نموذج دبي للتفوق الرياضي بمجموعة من الخصائص التي تراعي التوجهات الاستراتيجية للنشاط الرياضي في إمارة دبي وبما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للأندية والشركات الرياضية المشاركة، حيث سيتم تقييم معايير النموذج بناءً على النتائج التي حققها النادي أو الشركة والتي يتم توفيرها لإدارة الجائزة من قبل الاتحادات الرياضية أو الجهات المعنية بشكل مباشر من دون الحاجة لتقديم طلب مشاركة من قبل الأندية والشركات، كما يتم التركيز على الإنجازات الرياضية حيث يمثل معيار الإنجازات الرياضية 30% من وزن النموذج والذي يعتمد على ما حققه النادي أو الشركة من إنجازات خلال الموسم الأخير في إحدى المسابقات الدولية أو القارية أو العربية أو الخليجية أو المحلية، كما يتم مراعاة الاختلاف في طبيعة الجهات المشاركة من الأندية الرياضية والشركات الرياضية والأندية النوعية ولضمان العدالة في المنافسة والتقييم، فقد تم تخصيص فئات خاصة بكل فئة، حيث تتنافس الأندية الرياضية في ما بينها والشركات الرياضية في ما بينها كذلك على جائزتين مختلفتين، بينما تتنافس جميع الجهات على فئة الكفاءة المؤسسية.

كما تم تخصيص فئة خاصة لتكريم الأندية النوعية.