الإعلان عن اللجنة المنظمة لـ «عربية الشطرنج» بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار اتحاد الشطرنج اللجنة المنظمة العليا لبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحت شعار كأس عام زايد، ويرأس اللجنة المنظمة المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، مديراً للبطولة، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، المنسق العام للبطولة ومحمد الحسيني المشرف الفني للبطولة، والمنسق الفني محمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، ومحمد علي الحمادي مسؤول العلاقات العامة والإقامة.

وعقدت اللجنة العليا للبطولة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة العليا وهم مهدي عبدالرحيم وسعود المرزوقي ومحمد عبدالله ومحمد علي الحمادي. ناقش الاجتماع التجهيزات النهائية للبطولة وبدء عمل اللجان لاستقبال الوفود المشاركة، وتشارك في بطولة السيدات 20 لاعبة من 8 دول، و30 لاعباً من 16 دولة عربية، بعد الانتهاء من تأشيرات الدخول لجميع اللاعبين، والوفود المشاركة.

يتقدم المشاركون في البطولة، الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، والمغربي هشام الحمدوشي بجانب أبطال العرب في أفريقيا وآسيا.

وأكد المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن البطولة ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وتم تجهيز كافة الترتيبات للبطولة وجاهزون من الآن لاستقبال الوفود وتم الانتهاء من الترتيبات لحفل الافتتاح، مشيراً إلى أن هذه البطولة لها وضعية خاصة تكون شعار عام زايد.