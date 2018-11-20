الأميركي كوبكا يشارك في بطولة أبوظبي للغولف 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلن لاعب الغولف الأميركي بروكس كوبكا المتوج بلقبي بطولة أميركا المفتوحة وبطولة رابطة محترفي الغولف عن مشاركته في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حيث يسعى إلى تكريس مكانته في الدورة الرابعة عشرة من هذه البطولة التي تقام بين 16 ـ 19 يناير 2019، على ملعب نادي أبوظبي للغولف، وذلك عقب أدائه الاستثنائي خلال عام 2018، الذي حصد فيه لقبين رئيسيين يؤهلانه لبلوغ المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي الغولف، عدا عن اختياره ليكون لاعب العام ضمن جولة رابطة محترفي الغولف.

منافسو كوبكا

وينافس كوبكا على الفوز بلقب بطولة أبوظبي، حامل اللقب الحالي الإنجليزي تومي فليتوود، وأيضاً اللاعب الأميركي داستن جونسون الحاصل على بطولة كأس رايدر والفائز بألقاب 19 جولة من بطولة رابطة محترفي الغولف. وقد أكد فليتوود وجونسون الشهر الماضي مشاركتهما في «بطولة أبوظبي» التي تعزز مكانتها الجديدة ضمن جولات سلسلة رولكس، وقال كوبكا، لاعب العام ضمن جولة رابطة محترفي الغولف: أنا متشوق جداً للمشاركة في هذه البطولة مجدداً بعد غيابي عنها لفترة طويلة. وقد حرصت على إدراجها ضمن جدول أعمالي بعد ما سمعته من داستن جونسون وريكي وجوردان وجميع اللاعبين الأميركيين الآخرين عن الوقت الرائع الذي أمضوه هناك.

أفضل المحطات

وأضاف كوبكا: أتذكر جيداً زيارتي الأخيرة إلى أبوظبي، فقد كانت بلا شك واحدةً من أفضل المحطات ضمن أجندة الجولة الأوروبية؛ حيث تجمع البطولة بين الملعب الاستثنائي والتنظيم الممتاز وظروف الطقس المثلى في آن معاً. ولهذا لم يكن مفاجئاً بالنسبة لي أن يتم إدراجها ضمن جولات سلسلة رولكس. وأنا أتوق حقاً للمشاركة مجدداً في «بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف» برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال شهر يناير المقبل.