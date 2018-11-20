«دبي البحري» يطلع على الجولات العالمية في أميركا

المصدر: دبي -البيان الرياضي

سجّل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حضوراً متميزاً في المنافسات العالمية للرياضات البحرية، التي جرت في الولايات الأميركية مؤخراً، ومن بينها بطولة العالم للزوارق السريعة في كي ويست، وبطولة كأس العالم لألواح التزلج المائية الميكانيكية، اللتين أقيمتا بداية الشهر الجاري، وتابع محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، فعاليات البطولات العالمية على مدار أسبوع كامل متنقلاً بين المدن الأميركية، وذلك بتكليف من مجلس الإدارة وتلبية للدعوة، التي تلقاها مجلس الإدارة للاطلاع على مراحل تلك البطولات والتعرف على اللوائح والشروط، ويأتي هذا الاهتمام في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي من أجل تطوير الأنشطة وزيادة عدد الممارسين للرياضات البحرية بتوفير أجواء ومناخ ملائم يساعد على إشباع رغبات أبناء الدولة وأيضاً الجاليات المقيمة، وإسعاد مختلف قطاعات المجتمع، وحرص محمد عبد الله حارب خلال متابعته للحدثين على الاطلاع على مراحل البطولات، والتعرف على الفئات التي يشملها كل حدث والمراحل العمرية والكورس المعتمد مساراً للسباقات، فضلاً على الاطلاع على كل الشروط واللوائح الحاكمة للمنافسات والمستمدة من اللجان الدولية والوطنية والاستفادة من تلك التجارب ومقارنتها بالأحداث التي تقام هنا في الإمارات وكذلك مساندة الفرق التي تمثل الدولة في تلك المنافسات.

وقال محمد عبد الله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي إن النادي ومنذ تأسيسه عام 1988 ظل يبادر دائماً بإشهار السباقات والترويج لسحر شواطئ الدولة ودانة الدنيا دبي، ونظم الكثير من الأحداث العالمية في مختلف الرياضات.