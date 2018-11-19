7 رياضات جديدة للألعاب العالمية أبوظبي 2019

المصدر: القاهرة- البيان الرياضي

كشف مؤتمر صحفي موسع عقد بالقاهرة اليوم عن إضافة 7 ألعاب جديدة في الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وذلك بحضور 11 من مثلي الدول العربية، وتضم القائمة الشراع ، الجودو ، التراثليون، الجولف، الكرة الطائرة الشاطئية ، المياه المفتوحة ، الكياكنج، مما يعني فتح مجال اكثر لأبنائنا من أصحاب الهمم.

من جانبه تقدم المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشكر إلى دولة الإمارات محتضنة الحدث العالمي، ومؤكداً انها ستحدث نقلة نوعية في الأولمبياد الدولي.

وأوضح أن عدد الدول المشاركة ارتفع إلى 197 دولة مقارنة بنسخة لوس انجلوس 2015، حيث سجل حينها مشاركة 170 دولة، وستشهد ألعاب أبوظبي مشاركة 23 دولة للمرة الأولى بعد انضمامها لحركة الأولمبياد الخاص الدولي، وأن عدد المتوقع للاعبين سيصل إلى 7500 لاعب ولاعبة، مما يعني تميز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه تقدم الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بالشرح عن عملية التقسيم التي تسبق انطلاق المسابقات.