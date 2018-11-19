«سباحة تراث الإمارات» يتألق في أغلى البطولات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ختم فريق نادي تراث الإمارات للسباحة، أول من أمس، مشاركته في منافسات «بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة» للناشئين والعمومي، التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة، يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مسبح مجمع حمدان الرياضي في دبي، بنتائج متقدمة، حيث حصل سباحو الفريق على ذهبيتين، و15 ميدالية فضية، وست برونزيات، بالإضافة إلى كأس المركز الثاني. وشارك النادي على مدار يومي البطولة، في منافسات مرحلة 13 سنة، فأحرز السباح محمد راشد الحمادي، ذهبية السباحة 50 متراً صدر، وذهبية سباق 200 متر حرة، كما حصل على فضية 200 متر صدر، وفضية 100 متر صدر.

وحصل السباح أحمد المرزوقي على الفضية السباحة 200 متر ظهر، وبرونزية في سباقات 100 و50 متر ظهر، و200 متر متنوع. وأحرز السباح سيف راشد الحمادي، برونزية السباحة 100 متر حرة، وبرونزية 400 متر حرة، بالإضافة إلى برونزية 50 متراً حرة.

يذكر أن، منافسات العمومي ومرحلة 11 عاماً لبطولة صاحب السمو رئيس الدولة للسباحة، ستقام في مسبح نادي الجزيرة في أبوظبي يومي 23 - 24 نوفمبر الجاري، فيما يشهد نادي أبوظبي للرياضات البحرية، منافسات المياه المفتوحة في الثاني من ديسمبر المقبل.