«أطلس» بطلاً لسباق الأريام للمحامل الشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أهدى القارب «أطلس»، لمالكه أحمد راشد جمعة السويدي، لقب سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أول من أمس، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة 113 محملاً شراعياً، ونحو 1500 بحار من مختلف إمارات الدولة. واحتل المركز الثاني في السباق «داحس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بينما جاء في المركز الثالث «ربدان» لعلي مصبح صابر المزروعي، فيما حل رابعاً «الساحل» لسعيد سالم لاحج الرميثي، وخامساً «عاتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت 3 ملايين درهم جوائز للفائزين في السباق، إذ حصل صاحب المركز الأول على 210 آلاف درهم، والثاني 170 ألف درهم، والثالث 150 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية لبقية المراكز.

شهد السباق، الذي انطلق من أعلى جزيرة الضبعية، وصولاً إلى نقطة النهاية في كورنيش أبوظبي، منافسة شديدة بين المشاركين، فيما ألغيت نتيجة محملين، بسبب عدم الالتزام بالقوانين أثناء السباق، نتيجة استخدام التجديف.

وتوج الفائزين ماجد عبد الله المهيري وطارق محمد المهيري عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي، وهزاع محمد المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن ربيع، أحد رعاة أنشطة النادي.