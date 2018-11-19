صالة النصر تحتضن نهائي كأس اليد غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بالقلعة الزرقاء غداً، مباراة نهائي بطولة كأس الإمارات لرجال اليد، والتي ستجمع الشارقة حامل اللقب مع شباب الأهلي الوصيف في الموسم الماضي، يعقبها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع بين قطبي بر دبي النصر والوصل، وأكد نبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، أن تحديد الصالة الزرقاء لاحتضان النهائي جاءت وفق لوائحنا وقواعد البطولات من خلال لجنة المسابقات بأن تقام مباراتي هذه الجولة على صالة أحد الناديين الخاسرين في الدور قبل النهائي للبطولة، وعلى ضوء نتائج ذلك الدور تم الاتصال بنادي الوصل الذي أبدى اعتذاره لتزامن إقامة المباراتين مع مباراة في كرة السلة، وجرى الاتصال مع إدارة النصر والتي وافقت مشكورة على استضافة هذه الجولة.