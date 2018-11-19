ندى عسكر نائباً لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

المصدر: Ⅶ القاهرة - البيان الرياضي

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعه أخيراً بالقاهرة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، وحضور جميع الأعضاء، عدداً من القرارات المهمة أبرزها تصعيد عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتية ندى عسكر النقبي إلى منصب نائبة الرئيس واختيار الدكتورة فيروز ديح من الجزائر لعضوية مجلس الإدارة، كما قرر المجلس اتخاذ عقوبات مالية بحق الجامعة المغربية لكرة السلة بواقع ثلاثة آلاف دولار لعدم مشاركتها في بطولة منتخبات الرجال الأخيرة رغم تأكيدها على الحضور وتطبيق العقوبة نفسها على الاتحاد الليبي بسبب اعتذار النصر الليبي عن الحضور إلى بيروت والمشاركة في بطولة الأندية رغم تأكيده على المشاركة، واعتمد المجلس مذكرة لزيادة موارده المالية بتوقيع غرامات على اللاعبين والأجهزة الفنية عند ارتكابهم أخطاء فنية خلال المباريات بواقع 50 دولاراً للمخالفة الأولى و75 دولاراً للثانية و100 دولار للثالثة، وكذلك رفع رسوم تسجيل اللاعبين الأجانب من 200 إلى 500 دولار.

تحديد أماكن البطولات

وتقرر تفويض القرقاوي والعميد عبدالله شلبي الأمين العام لتحديد أماكن بطولات العام المقبل، وهي بطولة أندية الرجال التي تقدم بطلب استضافتها نادي الاتحاد السكندري بطل النسخة الأخيرة التي أقيمت في بيروت الشهر الماضي وبطولة أندية السيدات، والتي تقدم لاستضافتها كل من مكناس المغربي والفحيص الأردني وأمل التونسي، فيما تقدمت تونس بطلب استضافة بطولة منتخبات الرجال التي فاز بلقبها الأخضر السعودي الجمعة الماضي، كما تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة بطولتي الناشئين والناشئات، وأما بطولة منتخبات السيدات، فلم يتقدم أي اتحاد لاستضافتها وسيترك الأمر لرئيس الاتحاد والأمين العام للبت فيها.

شكر للاتحاد المصري

وقدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، الشكر للاتحاد المصري برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة على تنظيم معظم البطولات العربية خلال العامين الماضيين، وشكر الأمانة العامة للاتحاد العربي بقيادة عبدالله شلبي لتنفيذها نشاط وبرامج الاتحاد في توقيتها علاوة على دورات المدربين والحكام ودورة الإحصاء التي أقيمت لأول مرة، وتناول القرقاوي موضوع عزوف بعض الاتحادات والأندية عن البطولات بقوله إن الاتحاد العربي يعاني من شح عدد من الدول، لافتاً إلى أن بطولة منتخبات الرجال الأخيرة أقيمت بشق الأنفس مع أن طموحاتنا كانت مشاركة 10 منتخبات على الأقل.

ترحيب وتهنئة

على هامش الاجتماع رحب إسماعيل القرقاوي بانضمام إبراهيم حبش رئيس الاتحاد الفلسطيني، لعضوية الاتحاد العربي، كما هنأ الاتحاد التونسي بتأهل منتخبه إلى نهائيات كأس العالم، وتمنى لمنتخبات مصر ولبنان والأردن في سعيها لبلوغ النهائيات من خلال التصفيات الآسيوية والأفريقية المقبلة.