الإيطالي موليناري يحصد لقب «السباق إلى دبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حصد الإيطالي فرانشيسكو موليناري لقب الموسم للجولة الأوروبية للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، فيما توج الإنجليزي داني ويليت بلقب النسخة العاشرة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي جاء الختام أمس وسط منافسات مثيرة على ملعب الأرض «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف، ونجح الإنجليزي داني ويليت في حسم لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، بعد مطاردة قوية بين أكثر من لاعب، لينهي البطولة بمجموع 18 ضربة تحت المعدل.

ورغم أن الإيطالي فرانشيسكو موليناري اكتفى بالمركز 26 في ختام المنافسات بعدما حقق 6 ضربات تحت المعدل، فإنه استفاد من تعثر مطارده الإنجليزي تومي فليتوود، حامل لقب «السباق إلى دبي»، الذي حقق المركز السادس عشر برصيد 10 ضربات تحت المعدل، لينتزع موليناري لقب الموسم منه، ويصبح أول لاعب إيطالي في التاريخ يتوج بلقب الأفضل في نهاية موسم الجولة الأوروبية، وينضم إلى قائمة النخبة التي حصلت على لقب «السباق إلى دبي» منذ تدشينه عام 2009.

حضور

حضر منافسات اليوم الختامي، الشيخ فاهم القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، ومطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ويوسف كاظم، المدير التنفيذي لعقارات جميرا للغولف، ومحمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية، ومديرو الجولة الأوروبية للغولف. وتوج سلطان أحمد بن سليم، الإنجليزي داني ويليت بـ«صولجان» لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، ونال جائزة مالية تبلغ مليوناً 330 ألف دولار. كما توج مطر الطاير، الإيطالي فرانشيسكو موليناري، بكأس «السباق إلى دبي»، ونال جائزة مالية تبلغ مليوناً و250 ألف دولار أميركي.

مكانة

بدوره، أكد مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن بطولة جولة موانئ دبي العالمية تمكنت على مدار السنوات العشر الأولى لها من تأكيد مكانتها المرموقة في صدارة الأحداث في العالمية في رياضة الغولف، ورسخت النجاحات التي تتبوأها دبي كوجهة رياضية وسياحية وترفيهية رائدة من نوعها، من خلال إبرازها التطور الحضاري والعمراني المرتبط بنمو الرياضة وانتشارها كأسلوب حياة بين أفراد المجتمع.

واعتبر الطاير، أن ارتباط اسم الجولة الأوروبية العريقة للغولف بدبي من خلال رفعها شعار «السباق إلى دبي»، الذي يطوف أرجاء العالم على مدار الموسم الذي يضم 47 بطولة في 30 دولة، شكل ترويجاً فريداً من نوعه، وساهم في جذب أفضل اللاعبين الذين يضعون دبي هدفاً لهم سنوياً للمشاركة في الحدث الذي يقدم جوائز مالية تعد الأضخم على صعيد البطولة نفسها أو الجوائز المالية المقدمة لأصحاب المراكز الأولى في ختام الموسم.

تهنئة

من جهته، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تهانينا لـداني ويليت لحصده أول لقب له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية وفرانشيسكو موليناري للفوز بلقب «السباق إلى دبي»، استمتعنا بأسبوع رائع من الغولف في عقارات جميرا للغولف، وأود أن أشكر الجولة الأوروبية واللاعبين والمتطوعين وشركاءنا، وبالطبع عشاق الغولف هنا وفي جميع أنحاء العالم. تستمر بطولة جولة موانئ دبي العالمية في وضع دبي على الخريطة في مجال الرياضة، وكذلك في إلهام الجيل القادم من الشباب الإماراتي لتولي اللعبة - وهو ما نفخر به كثيراً. لا تزال هذه الشراكة مهمة وناجحة بالنسبة لنا، ولذلك يسعدني أنه من العام المقبل ستوسع موانئ دبي العالمية شراكتنا لتصبح شريكاً كاملاً للجولة الأوروبية.

كما اعتبر يوسف كاظم، المدير التنفيذي لعقارات جميرا للغولف، أن البطولة تساهم في تحقيق أهداف متعددة بوصفها أكثر من مجرد حدث رياضي فقط، لكنها تخدم عملية إبراز الحركة العمرانية المتطورة في دبي والدولة عموماً، وكيفية جذب السياح لحضور هذا النوع من الفعاليات الرياضية، بحكم أن هذه البطولة تعد الأكثر تميزاً في الجولة الأوروبية بحكم جمعها أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم، وهو ما أمر صعب إيجاده في أي بطولة أخرى على مدار العام.