اعتماد المسودة النهائية للقانون الرياضي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وبحضور كل الأعضاء، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الثامن في مقر الهيئة بدبي، صباح الخميس الماضي، واطلع المجلس في بداية الاجتماع، على قرار مجلس الوزراء رقم (43م/‏‏‏‏10و)، لسنة 2018، بشأن تعيين أمين عام للهيئة العامة للرياضة، مباركين تعيين سعيد عبد الغفار حسين أميناً عاماً للهيئة العامة للرياضة.

مشيدين بثقة القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ورئاسة مجلس الوزراء، آملين أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بينه وبين جميع القيادات الرياضية بالدولة، للنهوض بالرياضة الإماراتية بشكل مشرف.

ومؤكدين على امتلاك عبد الغفار الكثير من الخبرات الرياضية الإدارية الكبيرة، والتي تجعله قادراً على تولي زمام الأمانة العامة للهيئة، وقيادة دفة الرياضة بالشكل الإيجابي، نحو الأفق، والوصول إلى النتائج والتطلعات القيادية المرجوة.

مسودة نهائية

كما اعتمد المجلس، مبدئياً، المسودة النهائية للقانون الرياضي، بعد عرضها من قبل لجنة إعداد القانون الرياضي، التي تقدمت بشرح تفصيلي لكافة المواد التي تم تعديلها أو إضافتها، وفق معايير قانونية تخصصية، من أجل رفعها للجهات العليا في الدولة، للاطلاع عليها والاعتماد النهائي.

وفي ما يخص صندوق الموهوبين الرياضيين، واعتماد لائحته الفنية، تمت المناقشة مع لجنة إدارة صندوق رعاية الموهوبين، آخر المستجدات في اللائحة التنظيمية والمالية المتعلقة بالصندوق، في ظل الإقبال والتفاعل الكبير من الكثير من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال، بالإضافة إلى استمرارية وصول بيانات الموهوبين في الألعاب الفردية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي، سيعقد الشهر المقبل.

الشعار الجديد

وكان من أبرز الأمور التي ناقشها المجلس واطلع عليها، شعار هوية الهيئة الجديد، والذي يأتي امتثالاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتوجهات الحكومة في الهوية المرئية للجهات الاتحادية الحكومية، حيث تم تكليف الأمانة العامة للهيئة، بدراسة الموضوع، ومتابعته للوصول إلى شعار يرسم في ملامحه انطلاقة الهيئة الجديدة، بما يتوافق والرؤية القيادية الحكيمة للدولة، ومئوية الإمارات.

ومواكبة للتعاون الخليجي، استعرض المجلس مبادرات الورشة التنفيذية للمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في الجوانب الرياضية تحديداً، والأمور ذات الصلة.

والتي تمحورت حول تشكيل لجنة الاستثمار الرياضي المشترك، لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار الرياضي، وخلق فرص استثمارية رياضية مشتركة، سواء في إحدى الدولتين، أو استثمارات خارجية ومبادرة مختبر ابتكار الفرص ومواجهة التحديات، لتعزيز دور المرأة في الارتقاء بالرياضة التنافسية بالإمارات، خلال شهر ديسمبر 2018، في مقر أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك بأبوظبي.

بالإضافة إلى مبادرة مختبر ابتكاري يقام بالسعودية، في مجال الرياضة المجتمعية، لتبادل الخبرات ودعم التجارب الناجحة في البلدين، لتعزيز الرياضة المجتمعــية خلال شــهر فبراير 2019. والمبادرة الرابعــة، هي لقاء مشترك في رياضة البولو، لتعــزيز التعاون فــي دعم تلك الرياضــة في البلدين، يقــام بالإمــارات خــلال 2019.

إعداد القادة

كما اطلع المجلس على تقرير قدمه رائد الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مركز إعداد القادة التابع للهيئة، والعمل على تطويره، مرفق بجملة من المقترحات التطويرية للمركز. بالإضافة إلى عرض الدكتورة ريمه الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، لتقرير عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات خلال المرحلة الراهنة، والمقترحات بتحسين سير عمل اللجنة.

استراتيجية

تم الاطلاع خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة على آلية عمل شركة مكنزي التي باشرت عملها، من خلال مقر الهيئة بدبي، لوضع استراتيجية حديثة لرياضة الإمارات للسنوات القادمة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالإضافة إلى المجالس الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية.