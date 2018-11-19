مؤتمر موسع في القاهرة للكشف عن تفاصيل «الأولمبياد الخاص أبوظبي 2019»

المصدر: Ⅶ القاهرة- البيان الرياضي

مع بدء العد التنازلي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، تشهد القاهرة اليوم مؤتمراً صحفياً موسعاً، يتناول التفاصيل الفنية للرياضات الجديدة والموحدة، من بين 22 رياضة أولمبية، ويتوقع مشاركة 197 دولة يمثلهم 7500 لاعب ولاعبة، كونها أكبر مشاركة للأولمبياد الخاص منذ انطلاقها عام 1986، ويعقد المؤتمر الصحفي بحضور المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي على هامش افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية لأكبر المدربين في الرياضات الثلاث: الدراجات، الشراع الموحد، والترايثلون الموحد، بمشاركة مدربين من 11 دولة عربية هي: مصر، العراق، المغرب، سوريا، فلسطين، الكويت، ليبيا، الأردن، عُمان، السودان، السعودية.

وقال د. عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية إن الدورات التدريبية الإقليمية الثلاث لأكبر المدربين والتي تستضيفهم القاهرة، ستشمل دورة مجمعة في ثلاث رياضات واحدة وهي: الدراجات والشراع والترايثلون في الفترة من 19وحتى 23 نوفمبر، والدورة الثانية في الجمباز، التزلج على العجلات، الفروسية في الفترة من 16 ديسمبر حتى 21 ديسمبر 2018، والدورة الثالثة للكرة الطائرة، كرة اليد، الجودو، في الفترة من 23 ديسمبر حتى 28 ديسمبر 2018، وتهدف الدورات الثلاث في الرياضات التسع إلى اطلاع المدربين على آخر التعديلات الفنية والقوانين الخاصة بتلك الرياضات، خاصة أن هناك مجموعة من الرياضات الجديدة سوف تشهدها ألعاب أبوظبي الـ22 كونها رياضة أولمبية، وتحرص الرئاسة الإقليمية عليها، ضمن الألعاب والمسابقات الخاصة ببرامج دول المنطقة الـ23 دولة.