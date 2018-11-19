اتحاد كلباء يتصدر الجولة الأولى لدوري الجودو

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

واصل نادي اتحاد كلباء للجودو، تألقه في منافسات اتحاد المصارعة والجودو هذا الموسم، بصدارة فرق مراحله العمرية لمنافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري عام زايد 2018 للجودو، التي جرت أول من أمس، بصالة نادي الشارقة (فرع الحزانة)، بمشاركة 120 لاعباً تحت 17، 16، 15 سنة، والتي ضمت فرق أندية الجزيرة والشارقة، الفجيرة للفنون القتالية، اتحاد كلباء، وخورفكان، والتي شهدت صدارة اتحاد كلباء برصيد 12 نقطة، وحل فريق الجزيرة في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم نادي الشارقة ثالثاً برصيد 6 نقاط، ثم نادي خورفكان الثالث (مكرر) بنفس الرصيد.

ونجح فريق اتحاد كلباء في تحقيق الصدارة، بعد الفوز على فرق خورفكان 8 صفر، والفجيرة للفنون القتالية بذات النتيجة، وعلى الجزيرة والشارقة بنتيجة 3/5، ما كفل له التفوق وصدارة المسابقة في الدور التمهيدي لبطولة دوري عام زايد 2018، والتي نظمها اتحاد المصارعة والجودو، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، في افتتاح موسم مسابقاته الرسمية.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، النتائج الباهرة التي ظل يحققها نادي اتحاد كلباء في مجال اللعبة خلال الفترة الأخيرة، والذي يشكل تحدياً للاستمرار، استثماراً لجهود إدارة النادي، ورغبة اللاعبين الصاعدين الذي شكلوا إضافة للمنتخبات الوطنية، وحافزاً للفرق الأخرى، والأجهزة الفنية لمزيد من الاهتمام، ما ينعكس على مختلف الفئات العمرية، ذاكراً أن تطور اتحاد كلباء وكل الفرق، يسهم في الإعداد الجيد لأولمبياد 2020.