إعصار أبوظبي يكتسح نهر كريشنا بالألقاب

المصدر: Ⅶ أمافاراتي (الهند) - البيان الرياضي

أهدى فريق أبوظبي تفوقه وفوزه بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت مساء أمس في مدينة أمافاراتي بالهند، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى القيادة الرشيدة في الإمارات وإلى كافة شعب الإمارات، كما تلقت بعثة فريق أبوظبي لزوارق الفورمولا1 تهنئة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وراعي وداعم الفريق الإماراتي المتألق في المنافسات البحرية المختلفة، وأكد سموه أن تألق الفريق في جولة الهند هو علامة مميزة ودائمة للأداء الرفيع والمميز الذي يقدمه في كل مشاركاته وجولات البطولة.

وكان زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي، قد حقق لقب الجولة بعد أن تمكن من الصمود طيلة السباق في الصدارة، ليواصل بذلك صدارة بطولة العالم لمصلحة الفريق بوصوله للنقطة 72 في الترتيب العام للمنافسة، في حين حلت في المركز الثاني النرويجي ميريت ستورموي على زورقها 50 وحل ثالثا زورق «أبوظبي 35» بقيادة إريك ستارك، بينما خرج زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في الدورة الخامسة من السباق بعد أن تعرض لعطل مفاجئ في المحرك.

أفضل زمن

كما حققت زوارق الـ«فيكتوري تيم» المركزين الخامس والثامن في سباق أفضل زمن من منافسات الجولة، حيث احتل البطل الإماراتي أحمد الهاملي على متن زورق 3 المركز الخامس في الجولة الأولى من السباقات التأهيلية بزمن 45.23 ثانية. بينما حصل بطل العالم أربع مرات الإيطالي أليكس كاريلا على المركز الثامن على متن الزورق رقم 1.

وأحرز فريق الـ«فيكتوري تيم» في سباق فئة الفورمولا 4 F4-S بقيادة البطل الإماراتي الصاعد أحمد الفهيم المركز السادس في الترتيب العام في السباق الرئيس الأول على متن الزورق رقم 3. ويستعد بطلنا الإماراتي الصاعد الفهيم لآخر سباقات الفورمولا 4 خلال منافسات جائزة الهند الكبرى. ويدخل ثنائي فريق الفيكتوري تيم أحمد الهاملي والإيطالي أليكس كاريلا السباق الرئيس للفورمولا1 وعينهما على المراكز الثلاثة الأولى في المياه الهندية.

حضور

شهد السباق الذي أقيم على نهر كريشنا جمهور كبير، حيث قدرت اللجنة المنظمة عدد الحاضرين بمائة ألف متفرج. وضمن فريق أبوظبي الابتعاد وبشكل كبير في المنافسة على اللقب العام للبطولة خاصة بوصول زورق أبوظبي 6 للنقطة 72، وحلول زورق أبوظبي 35 ثانيا برصيد 63 نقطة، بينما بقي زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي في المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ويأتي أقرب الزوارق إليهم رابعا الفرنسي بيتر مورين قائد الزورق 8 برصيد 39 نقطة، وهو ما يعزز موقف فريق أبوظبي وبقوة بأن يحسم المنافسة وبشكل كبير في الجولة القادمة والمقبلة من البطولة في إمارة أبوظبي وقبل الانتقال إلى الجولة الختامية في إمارة الشارقة.

سعادة

من جهته أبدى سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي السعادة الكبيرة بالمستوى القوي والذي ظهرت به زوارق أبوظبي في المنافسة العالمية، مؤكدا أن تراكم الخبرات وتطور الفريق هو ما صنع النجاح والتفوق بالدرجة الأولى وقال: نحن الآن في مرحلة حصد تراكم الخبرات المستمر للفريق وأن يكون سفيرا وبحق للإمارات في هذه الرياضة، كنا نطمح أن نشاهد أيضا مشاهدة ثاني القمزي على المنصة، ولكن بسبب العطل خرج مرفوع الرأس من السباق، استراتيجية الفريق ماضية وبقوة في جمع النقاط والاقتراب أكثر من تحقيق نفس إنجاز الموسم الماضي والفوز بكل ألقاب البطولة.

صدارة

بدوره، أكد ناصر الظاهري راديو مان ثاني القمزي وأحد كوادر فريق أبوظبي، أن الفريق قد حقق أهم الأهداف من خلال هذه المشاركة والجولة الحالية وهي البقاء في صدارة الترتيب العام وبقوة قبل الانتقال إلى جولة أبوظبي القادمة، بالإضافة إلى الإبقاء على صدارة السرعة لمصلحته وأيضا صدارة لقب الفرق، وقال الظاهري: صدارتنا تحققت في كل الألقاب ونحن الآن في المقدمة وبقوة، حققنا الأهداف الأهم التي وضعناها قبل الجولة ونستعد من الآن لجولة أبوظبي.

جهد

كشف قائد زورق أبوظبي 6 شون تورنتي البطل العالمي عن سعادته الكبيرة بأن يتصدر الآن الترتيب العام للبطولة، مؤكدا أن الصدارة هي جهد الفريق بأكمله وتجسيد لأيام طويلة من الإعداد والتحضير، وقال: استراتيجيتنا موحدة في الفريق أنا وثاني وإريك، كان الهدف لي والمهمة هي أن أبقى في الصدارة من البداية.

تفوق

واصلت زوارق أبوظبي صدارة الترتيب العام في كل ألقاب البطولة، حيث يتصدر زورق أبوظبي 6 الترتيب العام للبطولة برصيد 72 نقطة، وأيضا حضور زورق أبوظبي 35 ثانيا برصيد 63 نقطة وزورق أبوظبي 5 ثالثا برصيد 54 نقطة، وأيضا واصل صدارة لقب الفرق بوصوله للنقطة 134 ومبتعدا عن أقرب منافسيه بفارق كبير جدا وهو فريق شينزن شاينا ورصيده 73 نقطة، بالإضافة إلى صدارة لقب السرعة عن طريق زورق أبوظبي 6 ورصيده 80 نقطة في هذا اللقب، وبالتالي أصبحت جولة أبوظبي هي الحاسمة جدا له في إحكام قبضته وبشدة على كل الألقاب لكي ينتقل للجولة الختامية من البطولة في إمارة الشارقة وبكل أريحية.