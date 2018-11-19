شباب الأهلي يتصدر بطولة الإمارات لفردي «الكاتا»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

افتتح اتحاد الكاراتيه موسمه الرياضي الحالي، ببطولة كاتا الفردي للبراعم والزهرات والأشبال والفتيات لفئات المبتدئين والدرجة الثانية بمشاركة 155 لاعباً ولاعبة يمثلون 15 نادياً في حضور مريم الشامسي عضو المجلس، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي، والخبير هشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام، وتصدر نادي شباب الأهلي البطولة، برصيد 9 ميداليات ملونة (4 ذهبيات - 4 فضيات - برونزية)، وحل نادي الذيد في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات (4 ذهبيات - فضية - برونزيتان) وجاء دراجون سبورت بعجمان ثالثاً برصيد 8 ميداليات (ذهبيتان - 3 فضيات - 3 برونزيات) وشهدت البطولة تنافساً قوياً على بساط النزال.

نتائج البراعم

وكانت منافسات بطولة كاتا الفردي للبراعم للمواطنين (المبتدئون)، قد أسفرت نتائجها عن حصول لاعب نادي الذيد سعيد خليفة سالم الشامسي على المركز الأول، وفي كاتا الفردي للبراعم من مواليد الدولة والمقيمين (المبتدئون)، فاز بالمركز الأول فارس محمد رزق من أكاديمية في، وتصدر كاتا الفردي للبراعم للمواطنين (درجة ثانية)، اللاعب سيف خليل إبراهيم من شباب الأهلي، وفي كاتا الفردي للبراعم لمواليد الدولة والمقيمين (درجة ثانية)، احتل المركز الأول يوسف عمر نبيل من الشارقة للألعاب الفردية.

منافسات الأشبال

وفي منافسات كاتا الفردي للأشبال 1 للمواطنين (المبتدئون)، احتل المركز الأول هزاع خالد يوسف من شباب الأهلي، وفي كاتا الفردي لمواليد الدولة والمقيمين (المبتدئون)، تصدر الترتيب محمد هشام مسعد من النادي المصري بالعين، وفي كاتا الفردي للأشبال للمواطنين (درجة ثانية)، احتل المركز الأول عيسى محمد الماس من شباب الأهلي، وفي كاتا الفردي للأشبال من مواليد الدولة والمقيمين (درجة ثانية)، تصدر الترتيب إياد عبدالحميد شحات من دراجون.

الزهرات والفتيات

وفي كاتا الفردي للزهرات المواطنات (المبتدئات)، احتلت المركز الأول اللاعبة عائشة حميد الخاطري من الذيد، وفي كاتا الفردي للزهرات لمواليد الدولة والمقيمين (المبتدئات)، جاءت جنة الله شادي محمد من الذيد في المركز الأول، وفي كاتا الفردي للفتيات المواطنات (المبتدئات)، احتلت المركز الأول شيخة راشد الطنيجي من الذيد، وفي كاتا الفردي للفتيات لمواليد الدولة والمقيمين (المبتدئات)، تصدرت رزان معاذ محمد من مركز إيس أكاديمي، وفي كاتا الفردي للفتيات المواطنات (درجة ثانية)، تصدرت هند خليل إبراهيم من شباب الأهلي، وفازت بكاتا الفردي للفتيات لمواليد الدولة والمقيمين (درجة ثانية)، اللاعبة ليمار طارق عبدالهادي من دراجون.

مستوى مبشر

وأبدت مريم الشامسي عضو الاتحاد، سعادتها بظهور اللاعبين واللاعبات بمستوى مبشر من خلال مشاهدتهم، مؤكدة أن البطولة في ثوبها الجديد أفرزت مواهب واعدة ستخدم اللعبة في المستقبل، وأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة نوعية في رياضة الكاراتيه وفي النهاية قامت بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.