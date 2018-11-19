110 دراجين يشاركون في سباق الحمرية للهواة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شارك 110 دراجين في سباق الحمرية لهواة الدراجات المؤهل إلى سباق سيح السلم للدراجات، في واحد من أقوى السباقات المحلية للهواه التي أقيمت مؤخراً، وذلك لمسافة 80 كم، وشهد منافسة قوية بين المتسابقين، ونجح منصور الصابري من فريق «أس أس» في أن يفوز بالمركز الأول عقب تحقيق زمن 1:49:30 ساعة بمعدل سرعة 41 كم، وتأهل من هذا السباق 32 دراجاً إلى سباق سيح السلم للدراجات.

كما نجح الدراج عادل عبدالباقي من فريق اكسبو في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في السباق، بينما حل خلفان الصابري من فريق «أس أس» في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية، وشهد السباق منافسة قوية وكبيرة بين الدراجين وهو إحدى المراحل المهمة المؤهلة إلى سباق سيح السلم للدراجات.

على جانب آخر، نجح فريق النصر في السيطرة على سباق الفردي العام للشباب بمنطقة نزوى والذي أقيم أول من أمس، بمشاركة 39 دراجاً من ثمانية أندية ولمسافة 60 كم، وبمعدل سرعة كبير حيث نجح لاعب النصر حارب محمد الصباغ في الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في السباق عقب تحقيق زمن 1:42:25 ساعة، بينما حل اللاعب سعيد محمد علي في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 1:42:30، وجاء زميلهم عبدالله علي خليل في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

عقب نهاية السباقات قام عبدالناصر عمران الشامسي الأمين العام، وعبدالكريم الزرعوني رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة الأمين العام المساعد، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل.