راشد الحمادي يحقق برونزية آسيا الغربية للشطرنج

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

انطلقت السبت الماضي منافسات بطولة آسيا الغربية للشطرنج المقامة في جمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند خلال الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 11 دولة هي الإمارات وأوزبكستان والهند وبنغلاديش وإيران وتركمانستان وسريلانكا وطاجيكستان وكازاخستان وقرقيزستان وأفغانستان، حيث استهلت منافسات اليوم الأول للبطولة بمباريات الشطرنج السريع، والتي تمكن من خلالها لاعبنا الموهوب راشد الحمادي 6 سنوات من تحقيق الميدالية البرونزية بعد حصوله على 5 نقاط من 7 جولات، حيث شارك بهذه الفئة 18 لاعباً، كما انطلقت أمس بطولة الكلاسيك (9 جولات)، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، حيث تختتم المنافسات ببطولة الشطرنج الخاطف.

حضر افتتاح البطولة، محمد المحيربي سفير الإمارات لدى أوزبكستان، وحسين عبدالله خوري رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، وحسان توردلييف نائب رئيس الاتحاد الأوزبكي للشطرنج، وعدد كبير من المسؤولين في أوزبكستان.

شكر

من جانبه، توجه وفد الإمارات بالشكر والتقدير إلى محمد حارب المحيربي سفير دولة الإمارات لدى أوزبكستان، لاهتمامه بالوفد وتواصله الدائم وتوفيره لكل التسهيلات والسهر على راحة الوفد ولحضوره حفل افتتاح البطولة، كما توجه رجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج، بالشكر والتقدير للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لجهوده المبذولة لخدمة الشباب والرياضة، مؤكداً أن مشاركة النادي في مثل هذه البطولات القارية العالمية تأتي في إطار إعداد لاعبي النادي الناشئين للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية، فضلاً عن تمثيل الدولة أحسن تمثيل في المحافل الدولية.

مشاركة

على جانب آخر، يشارك نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في البطولة، بوفد يضم أربعة لاعبين هم: سلطان الزرعوني وراشد مسعود وعبد الرحمن الحمادي وجميعهم بفئة تحت 8 سنوات وراشد الحمادي بفئة تحت ست سنوات، ويشرف عليهم المدرب صهيب فواز، ويرافق الوفد رجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وتأتي المشاركة ضمن خطة الجهاز الفني بالنادي لإعداد لاعبي الفئات السنية الصغيرة للمنافسات والاستحقاقات الدولية، إلى جانب إكسابهم الخبرة المطلوبة والمنافسة على الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة في البطولة.