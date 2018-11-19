تأهيل 61 دارساً في دورة رماية «تارجت سبرنت»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتمت أول دورة تدريبية تقام بالعالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط لمدربي رماية «تارجت سبرنت» وهي اللعبة التي يستحدثها الاتحاد ضمن برنامج أنشطته في العام المقبل 2019 والتي نظمها اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بالتعاون مع مركز إعداد القادة الرياضيين بالدولة واستمرت خمسة أيام، بمشاركة 61 دارساً ودارسة من الإمارات ومصر والعراق وسوريا وكذلك العديد من ممثلي الأندية الرياضية بالدولة، وحاضر فيها د. محمد عامر المدير الفني للاتحاد والذي يعد من أفضل خبراء هذه اللعبة.

مستقبل

من أبرز مخرجات هذه الدورة، كونها أهلت مجموعة من المدربين والرماة القدامى ليرسموا مستقبل اللعبة ليس في الإمارات وحدها بل بالمنطقة بأسرها، لتصبح رقماً صعباً في العالم في المستقبل القريب، ومن هذا المنطلق حرص عبدالله سالم بن يعقوب الزعابي عضو الاتحاد الآسيوي للرماية، والأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، على حضور حفل الختام الذي استهل بكلمة رحب فيها بالحضور.

سعادة

كما أعرب الزعابي عن سعادته بما حظيت به الدورة من مشاركة إيجابية، مشيداً بالمحاضر الدولي د. محمد عامر الذي لم يبخل بجهوده وخبراته على الدارسين، موضحاً أنه تم التواصل مع الاتحادين الدولي والعربي للرماية لاتخاذ خطوات كبيرة في نشر هذه اللعبة وتنظيم العديد من البطولات الدولية، كما أعلن الأمين العام للمنتسبين أن الدورة تأتي ضمن خطة الاتحاد في تأهيل وتطوير الكوادر الفنية بشكل علمي وأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن أول ناد وأول حكم وأول مدرب وأول لاعب بالدولة بهذه اللعبة.

كما نوه الزعابي، إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن عدة دورات تتضمنها استراتيجية الاتحاد لتأهيل العديد من المربين والحكام لإثراء الميدان ومن ثم تطوير كافة الأنشطة والارتقاء بها مطالباً الدارسين بألا يقف جهدهم عند حد المعلومات التي حصلوا عليها، مواصلاً: هذه الدورة ذات أهمية للاستفادة من الخبرات العملية بالميدان لينعكس هذا الجهد على اللعبة، مشيداً بمشاركة الرماة القدامى والمشاركة الإيجابية لرماة المساندة والشرطة.