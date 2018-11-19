ورشة عمل لحكام الطائرة ومديري الفرق والمدربين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار خطة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، للتواصل مع الأندية الأعضاء بهدف تطوير جميع عناصر اللعبة، وصولاً إلى الغايات المرجوة وتحقيق النتائج الإيجابية التي من شأنها رفع مستوى لعبة الكرة الطائرة في الدولة؛ ينظم الاتحاد ورشة عمل خاصة بالحكام ومديري الفرق والمدربين في القانون الدولي للعبة اعتباراً من اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في مركز إعداد القادة بدبي، ويدير ورشة العمل المحاضـر حسن أحمد حنفي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سابقاً، ويساعده في الورشة الحكم الدولي بدر حبيب حسن السكرتير الفني لشؤون الحكام، وتتناول الورشة العديد من المواضيع التي تتعلق بتطوير عناصر اللعبة، ومناقشة سبل توحيد فهم وتطبيق تعديلات القواعد الرسمية للعبة.