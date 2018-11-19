«أبوظبي ستورمز» بطلاً لكأس رئيس الدولة لهوكي الجليد

المصدر: Ⅶ أبوظبي –محمد صادق

توج فريق أبوظبي ستورمز بلقب النسخة الخامسة من كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد والتي نظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية واختتمت منافساتها مساء أول من أمس بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. وتغلب فريق أبوظبي ستورمز على نظيره الرئيس البيلاروسي في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، ليحرز اللقب للمرة الأولى في تاريخه وينهي سيطرة الفريق البيلاروسي على البطولة في النسخ الأربع الماضية، فيما احتل فريق بارتا التشيكي المركز الثالث بعد فوزه على ستارز السلوفيني بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتوج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى هامس القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وحمد الشرياني النائب الثاني لرئيس الاتحاد، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، وبحضور يفجيني لازاريف سفير بيلاروسيا لدى الدولة.

من جهته، هنأ هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، فريق أبوظبي ستورمز على تتويجه بلقب البطولة، مؤكداً أن الفريق استحق الفوز عن جدارة بعد أن ظهر بشكل مميز للغاية خلال مباريات البطولة ككل، موضحاً إن البطولة أفرزت عناصر شابه مميزه.