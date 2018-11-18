ختام أول «بارالمبية» للتزلج على المنحدرات والثلج في الإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة البارالمبية الآسيوية واللجنة البارالمبية الإماراتية والاتحاد الإماراتي للرياضات الشتوية؛ اختتمت بطولة كأس آسيا لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، والتي انطلقت في السادس من الشهر الجاري، تلتها بطولة كأس العالم لألواح التزلج على الثلج لأصحاب الهمم، في 7-8 نوفمبر، والمسابقات العالمية للتزلج على المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم في 12 و13 نوفمبر، واختتمت مع بطولة كأس آسيا للتزلج على المنحدرات الثلجية في 14-15 نوفمبر، والتي أقيمت للمرة الأولى على أرض الدولة بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 دولة.

وقال محمد فاضل الهاملي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية: «سعدنا باستضافة فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم للتزلج على الثلج وألواح التزلج على الثلج لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في سكي دبي.

ونشكر كل من ساهم معنا في نجاح هذه البطولة الفريدة من نوعها، ولا شك أنها مبادرة طيبة من الجميع، وهذه تجربة لاستقطاب أكبر عدد لهذه الرياضة التي قد لا تكون متوفرة في كل الدول، وبفضل القيادة الكريمة تحظى اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة باحترام الجميع،».

وأعرب ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عن سعادته البالغة بتنظيم هذا الحدث للمرة الأولى على أرض الإمارات، مؤكداً أن دولتنا الحبيبة تمتلك كل مقومات النجاح في مختلف الرياضات؛ بفضل دعم قيادتنا الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، وسعداء أيضاً بوجود ضيوفنا المشرفين على رياضة التزلج على الجليد، والتي حظيت بتجربة مثيرة وشيقة للجميع في سكي دبي.

وقال ديمتريي لازاروفسكي، رئيس الرياضات الثلجية العالمية لأصحاب الهمم في اللجنة البارالمبية الدولية: «تعد فعاليات الرياضات الثلجية لأصحاب الهمم خطوة مهمة في رفع مستوى الوعي بالرياضات الثلجية في دولة الإمارات العربية المتحدة وآسيا بشكل عام.