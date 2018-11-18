فريق أبوظبي يحصد لقب الزمن في مونديال الفورمولا 1

المصدر: Ⅶ أمارفاراتي – البيان الرياضي

حصد زورق أبوظبي 6، بقيادة شون تورنتي، لقب سباق أفضل زمن والسرعة، والذي أقيم مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، والمقامة حالياً في مدينة أمارفاراتي في الهند، ليكون بذلك أول المنطلقين من خلال السباق الرئيس اليوم، بزمن قدره 44,54 ثانية، في حين حلت في المركز الثاني النرويجية مريت ستروموي بزمن قدره 44,72 ثانية، وجاء في المركز الثالث زورق أبوظبي 35، بقيادة إريك ستارك، بزمن قدره 54,00 ثانية، في حين كان المركز الرابع من نصيب زورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي القرش الأبيض، والذي حقق زمناً قدره 45,6 ثانية، وجاء في المركز الخامس السويدي جوناس آندرسون، ممثل المدينة الهندية، وسادساً زورق الفيكتوري 3، بقيادة أحمد الهاملي، وبهذه النتيجة، ضمن فريق أبوظبي أن يكون ضمن المنطلقين الأوائل في السباق الرئيس اليوم، وأن تكون له حظوظ أوفر في الفوز بلقب الجولة اليوم، والبقاء في صدارة الترتيب العام، وبقوة، مع نهاية هذه الجولة.

السباق الرئيسي

وينطلق السباق الرئيس اليوم في تمام الرابعة عصراً، وهي الثانية والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات، بمشاركة الزوارق التسعة عشر، والحاضرة من خلال المنافسة في التحدي الكبير، الذي تنقله قناة ياس مباشرة في هذا التوقيت، وتسعى زوارق أبوظبي جاهدة إلى تعزيز موقفها، والظفر بالمراكز الثلاثة الأولى مجدداً، من أجل الوصول إلى أعلى رصيد من النقاط مع نهاية هذه الجولة، وكانت الجولة الماضية والتي قبلها، قد شهدت صعود الثلاثي معاً على منصة التتويج، كأول وثاني وثالث المنافسة، ويتصدر الترتيب العام حالياً، زورق أبوظبي 5، بقيادة ثاني القمزي، ورصيده 54 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق أبوظبي 6 بقيادة شون تورنتي ورصيده 52 نقطة، وثالثاً زورق أبوظبي 35 بقيادة إريك ستارك ورصيده 51 نقطة، ويحمل سباق اليوم آمالاً كبيرة للفريق، بأن ينهي المنافسة وهو في مركز متقدم في الصدارة، وبالذات لثاني القمزي، الذي يحمل آمال الاستمرار في الصدارة، والاقتراب أكثر من تحقيق حلم الفوز باللقب بالنسبة له بشكل فردي في المنافسة.

وتبدأ المنافسة اليوم، مع الاجتماع المفتوح التنويري الخاص بالمتسابقين في فئتي الفورمولا1 والفورمولا4، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر لنصف ساعة، ويعد هذا الاجتماع ضرورياً، من أجل شرح القوانين والتفاصيل الخاصة بالسباق .