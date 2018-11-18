«القرطاسي 25» بطل كأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

توج القارب القرطاسي 25 لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبقيادة النوخذة عمران المهيري، بطلاً لسباق النسخة الثانية والعشرين لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عصر أول من أمس.

وأقيم السباق الكبير بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2018 وضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019، حيث عرف السباق مشاركة كبيرة وصلت إلى 25 قارباً على متنها ما يصل إلى 300 شاب، ليحقق السباق الكبير نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً في أجمل وجهة سياحية في الإمارة على مياه قناة دبي المائية وبالقرب من محمية خور دبي للحياة البرية في منطقة الجداف. وتميز السباق بالقوة والإثارة منذ انطلاقته وعلى امتداد مسافته التي وصلت إلى 2.5 كلم، حيث جمع الشوط نخبة الأبطال وأصحاب المراكز الأولى في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية، التي يعد التميز في جولاتها الثلاث الطريق إلى المشاركة في أغلى البطولات.

ولعل جمال المنافسة تمثل في المفاجآت التي وضعت طاقم القارب القرطاسي في مقدمة السباق، رغم أن هذا الفريق وطوال جولات بطولة دبي الثلاث لم يستطع الحصول على المركز الأول إلا مرة واحدة، كما أنه لم يصعد لأغلى البطولات ضمن العشرة الكبار، لكن كان مع النخبة بعد احتلاله المركز الخامس عشر في الترتيب العام ليظفر باللقب الغالي ويعانق الفرحة الكبرى، محققاً إنجازه الأول في سجل البطولة.

ومنذ رفع العلم الأخضر إيذاناً بانطلاقة السباق كان طاقم القارب القرطاسي 25 وبفضل حنكة النوخذة والسكوني والبحارة (الجريرة) في الموعد، حيث انطلقوا بسرعة محلقين بالصدارة منذ المرحلة الأولى ليستمروا بعطاء ونسق واحد محتفظين بالقمة حتى الوصول إلى خط النهاية، ومن ثم الاحتفال بالإنجاز الكبير مع تسلم العلم الشطرنجي.

المركز الثاني

ولم يكن طاقم القارب القرطاسي 25 وحده السعيد في الحدث، فقد حل وصيفاً القارب جلفار 55 لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة محمد ناصر الشحي والذي كان منافساً وبقوة على اللقب الكبير، وعمل طاقمه بكل جد واجتهاد منافساً للقارب القرطاسي المتصدر، لكنه ارتضى مركز الوصيف في النهاية علماً أن طاقم القارب احتل وبعد نهاية جولات بطولة دبي المركز الثالث عشر.

وتوالى بعد ذلك وصول القوارب إلى خط النهاية، فكان المركز الثالث في أغلى البطولات من نصيب طاقم القارب مزاحم 70 لمالكه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة أحمد محمد أحمدوه، ليصعد إلى منصة التتويج منتزعاً الدرع البرونزية، فيما احتل المركز الرابع في السباق القارب شباب الزعابي 31 لمالكه سيف حامد سيف الزعابي وبقيادة النوخذة سعيد جاسم حمدان.

وفي باقي المراكز جاء القارب رأس الخيمة 27 لمالكه النوخذة ناصر حسن الكأس في المركز الخامس، بينما احتل القارب وادي سهم 2 لمالكه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وبقيادة النوخذة سالم سعيد المركز السادس، ونال القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم راشد الشامسي وبقيادة النوخذة ربيع الطنيجي المركز السابع، ونال طاقم القارب شباب المرفأ 34 لمالكه الشيخ محمد بن بطي آل حامد وبقيادة النوخذة علي سند الحمادي المركز الثامن.

تتويج واحتفال

وجرت عقب نهاية السباق مراسم تتويج أبطال السباق في موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي. وتسلم الفائزون في سباق شوط كأس آل مكتوم المجسمات الخاصة بالحدث، وهي المجسم الذهبي طاقم القارب القرطاسي 25 (المركز الأول)، والمجسم الفضي لطاقم القارب جلفار 55 (المركز الثاني)، والمجسم البرونزي إلى طاقم القارب مزاحم 70 (المركز الثالث).

وجرت خلال مراسم التتويج تسليم الدروع الخاصة بأبطال الموسم، القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام (مجموع النقاط) لجولات بطولة دبي 2018-2019، وهي القارب عمان 44 (المركز الأول)، والقارب شرطة دبي 1 (المركز الثاني)، والقارب رأس الخيمة 50 (المركز الثالث).

إهداء الإنجاز

أهدى طاقم القارب القرطاسي 25 بقيادة النوخذة عمران المهيري، إنجاز الفوز والتتويج بالناموس لسباق النسخة الثانية والعشرين لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، إلى مالك القارب الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، تقديراً لدعمه ومتابعته لمشاركات الفريق. وقال إبراهيم المرزوقي أحد صناع الفوز التاريخي للقارب، إن الانتصار والتتويج باللقب كان بفضل التعاون الكبير بين أفراد الطاقم من نوخذة وسكوني وبحتارة (جريرة) طوال مراحل السباق، ومن قبل ذلك من خلال التدريبات المستمرة والصبر على ذلك حتى وصل الفريق إلى أعلى جاهزية، مبيناً أن التفكير في التتويج كان منذ سنوات والحمد لله تحقق أخيراً.

موسم ناجح

هنأ علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية طاقم القارب القرطاسي 25 لمالكه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان وبقيادة النوخذة عمران المهيري بالتتويج بطلاً لسباق النسخة الثانية والعشرين لكأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً. وقال: نحن سعداء في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنجاحات المتواصلة التي تحققت في فعاليات الموسم الجاري 2018-2019 والوصول إلى النهاية السعيدة في موسم سباقات قوارب التجديف المحلية، ومن هنا نهنئ الجميع من منظمين ومشاركين وشركاء داعمين متمنين التوفيق في مقبل المنافسات والأحداث المقبلة.

احتفال

شهدت ساحة التتويج في منطقة بلدية دبي في الجداف احتفالية رائعة بمشاركة الفرقة الحربية، حيث احتفل الجميع بنهاية البطولة، وكذلك إسدال الستار على موسم سباقات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي شملت هذا الموسم أربع محطات.