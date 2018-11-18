محمد بن حمد الشرقي يتوّج أبطال «فورمولا المستقبل»

المصدر: ■ الفجيرة - محمد فضل

توج سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أبطال مونديال الزوارق السريعة للناشئين «فورمولا المستقبل»، الذي نجح نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية في إخراجه في أبهى صوره وذلك بشهادة الجميع. وشارك في السباق الذي استمر ثلاثة أيام 121 متسابقاً مثلوا 12 دولة وهي: بلجيكا والتشيك وألمانيا والمجر وليتوانيا ولاتفيا وسلوفاكيا وإستونيا وبولندا وروسيا والإمارات.

وحضر التتويج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وأحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، وعدد من أعضاء الاتحاد الدولي للرياضات البحرية ومديري الدوائر الحكومية بإمارة الفجيرة.

فوز

وضمن المجموع العام احتل المنتخب الروسي بطل العالم المرتبة الأولى ليفوز بكأس السباق حاصلاً على مجموع 3427 نقطة، ثم جاء المنتخب الألماني ثانياً بـ2484 نقطة ثم لاتفيا ثالثاً 2428 وجاء التشيك رابعاً ثم المنتخب البولندي خامساً واحتل فريق الفجيرة للناشئين المركز السادس، وهو مركز جيد مقارنة بالدول المشاركة في هذه البطولة التي لها باع طويل وخبرة كبيرة في مثل هذه السباقات.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بالتنظيم الجيد الذي رافق النسخة الأولى من البطولة التي تقام أول مرة على مستوى الشرق الأوسط، موجهاً الشكر لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة على الدعم والرعاية لكافة الأحداث الرياضية التي تستضيفها إمارة الفجيرة، ومهنئاً جميع المشاركين، لافتاً إلى أنه لا يوجد خاسر على إمارة الفجيرة والكل فائز، مؤكداً دعمه كافة البطولات المقبلة التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

نجاح

ومن جانبه، عبر أحمد إبراهيم نائب رئيس الاتحاد البحري للرياضات البحرية المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية عن سعادته بنجاح النسخة الأولى التي اختتمت بالفجيرة، مشيراً إلى أن الفضل من بعد الله يرجع لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لدعمه المستمر والدائم لجميع فعاليات النادي، كما أثنى على الدور الفعال للشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي من خلال متابعته المستمرة لسير العمل بالنادي، مشيداً بالدور البارز الذي يلعبه رئيس النادي وتوجيهاته بتذليل كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين في بطولة الزوارق السريعة للناشئين.