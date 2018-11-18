بنت «مشغل مختبر سويحان» أعلى سعر في مزاد المرموم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

شهد مساء أول من أمس إقامة اليوم الثاني من مزاد المرموم السادس للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي عرضت من خلاله 86 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ويقام المزاد تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

ولم يتأخر كاسب سالم المسافري في دفع أعلى الأسعار في المزاد «220 ألف درهم»، وذلك مقابل الحصول على ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب «مشغل مختبر سويحان» والأم «جحيمه»، وجاء ثاني الأسعار في اليوم الثاني من المزاد لصالح كاسب سالم المسافري الذي نجح في الحصول على ملكية البكرة من الأب «الشامخ مختبر سويحان» والأم «نجده»، وذلك مقابل 130 ألف درهم.

فيما كانت البكرة بنت «متعب الصغير بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد» وأمها «جلموده» من نصيب كاسب سالم المسافري، والذي تقدم بأعلى سعر لها في المزاد، ودفع مقابلها 100 ألف درهم فحصد ملكيتها، بينما دفع سالم خلفان سالم الكتبي 85 ألف درهم حصل بموجبهم على ملكية البكرة بنت «الوسمي بعير الشيخ طحنون بن محمد» والأم «القاهرة»، كما حاز خاطر سالم عامر العمري ملكية البكرة التي تنحدر من سلالة الأب «متعب الصغير بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد» والأم «مهيضة»، بعد أن تقدم بأعلى سعر مقابلها وهو 75 ألف درهم، في الوقت الذي دفع فيه كاسب سالم المسافري 70 ألف درهم ليحصل بموجبهم على ملكية القعود ابن «ابوسنامين الأصفر العاصفة» وأمه «سودانية».