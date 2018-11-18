مسيرة ناجحة للدراجات النارية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم مجلس الشارقة الرياضي مسيرة شيص للدراجات النارية أول من أمس بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح، وحضر استقبال المسيرة في منطقة شيص الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وخميس النقبي والي شيص وراشد النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي ومحمد خميس النقبي نائب والي شيص وسعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية.

بدأ تجمع المسيرة في نادي الشارقة للسيارات القديمة بمشاركة 100 دراجة نارية وبقيادة الشيخ سهيل بن حشر بن دلموج ومشاركة عدد من الفرق حيث جاءت تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح وتعبيراً عن دور الرياضة في الدعوة للتسامح ونشر القيم.

وتم في ختام الفعالية تكريم الرعاة والمشاركين وتوزيع شهادات المشاركة على الفرق التي حرصت على المشاركة في المسيرة بجانب توزيع الميداليات على الدراجين بجانب شهادات لشركة الطنيجي للعقارات ومجلس خورفكان البلدي ومركز شيص الصحي وممثلي وسائل الإعلام التي كانت حاضرة في الحدث.

وبهذه المناسبة أشار عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن مسيرة شيص للدراجات النارية تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح وتأكيداً على نجاح كل الفعاليات التي تقام بمنطقة شيص، حيث عبرت مسيرة الدراجات النارية عن أهمية المنطقة والترويج لها سياحياً.