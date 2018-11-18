منتخبات المغرب تسيطر على «غولف العرب»

المصدر: Ⅶ الدار البيضاء - فائز بجبوج

سيطر أبناء وبنات المغرب على معظم كؤوس وميداليات البطولة العربية للغولف، وذلك بالفوز ببطولة الشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة والعاشرة للفتيات، وفازت بالمركز الأول بفرحة عامرة وسط قيادتها ومسؤولي وعشاق الغولف، بختام البطولة الذي أقيم -أول من أمس- في نادي بالم غولف الدار البيضاء للغولف، والتي شهدت مشاركة 11 دولة عربية مثلها، أكثر من 75 لاعباً ولاعبة. وكان نصيب أصحاب الأرض الأوفر، حيث حصدوا 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين، وبرونزية، وحلت الأردن على المركز الثاني بفوزهم بميدالية ذهبية، وتونس بالمركز الثالث بحصدها 6 ميداليات ملونة، منها ثلاث فضيات ومثلهما من البرونز، وحلت الإمارات بالمركز الرابع بحصول منتخب تحت 15 سنة على المركز الرابع وبمجموع 515 ضربة، ومنتخب تحت 18 بالمركز الخامس بمجموع 480 ضربة وبالمركز الخامس بمنتخب الفتيات، ومصر في المركز الخامس بفوزها بميدالية برونزية.

وقال خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للغولف رئيس وفد الإمارات في البطولة، إن نتائجنا لحد ما مقبولة رغم أننا كنا الأفضل في كثير من الجولات، ولكن سوء الحظ وعدم التوفيق أثر سلباً على الأداء والنتائج، والدليل على ذلك النتائج الجيدة في اليوم الأول لكل بطولة.

ولكنه بالوقت نفسه أعرب عن رضاه لما حققته المنتخبات الثلاثة، رغم أن فريق الناشئين والفتيات كانا الأقرب للحصول على إحدى الميداليات الملونة، واعتبر المشاركة في البطولة بحد ذاتها شكلت لنا محطة مهمة للمشاركة في البطولة الخليجية المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.