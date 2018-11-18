حمدان بن محمد يشهد تألق هجن العاصفة في المرموم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مساء أمس، تحديات الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن سباقات التأهيل بتحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم.

وشهد السباق إقامة ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلو مترات، حيث دانت السيطرة لهجن العاصفة خلال الأشواط التسعة الأولى، والتي قاد خلالها مُضمر هجن العاصفة غياث الهلالي جميع المطايا باللونين الأبيض والأسود إلى الصدارة، حيث تحصلت «الشاهينية» على صدارة الشوط الرئيسي للبكار المحليات، مسجلة توقيتاً وقدره 9:20:5 دقائق، وحسمت «الشاهينية» الأخرى رئيسي البكار المهجنات بزمن وقدره 9:24:7 دقائق، أما «شاهين» ورفيقه الآخر «شاهين» فقد حسما على التوالي صدارة الجعدان المحليات والمهجنات بتوقيت زمني بلغ 9:20:8 دقائق بالنسبة للشوط الثالث، و9:31:7 دقائق بالنسبة للشوط الرابع.

الشوط الخامس

وكان الحسم من نصيب «الشاهينية» في خامس الأشواط للبكار المحليات، وكان ذلك بزمن وقدره 9:14:7 دقائق، فيما أنجزت «الشاهينية» المهمة في الشوط السادس للمهجنات، وكان ذلك بزمن 9:33:2 دقائق، ومضى الشوط السابع للجعدان المحليات لمصلحة هجن العاصفة عن طريق «شاهين» الذي سجل توقيتاً زمنياً وقدره 9:27:0 دقائق، أما ثامن التحديات والذي خصص للجعدان المهجنات فقد سجلت صدارته تحت أقدام «شاهين» لهجن العاصفة بتوقيت بلغ 9:26:2 دقائق، وكسبت «الشاهينية» تحدي الشوط التاسع للبكار المحليات، بقيادة غياث الهلالي في زمن وقدره 9:22:4 دقائق.

العاصفة

أما الشوط الثالث عشر فقد مضى لمصلحة «الشاهينية» ملك هجن العاصفة بزمن وقدره 9:16:6 دقائق، وهيمنت هجن البشاير على صدارة الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات تحت أقدام «صبا» التي قادها المضمر عبيد محمد الوهيبي للصدارة بزمن وقدره 9:22:4 دقائق، فيما كانت «بشاير» هي بشارة الخير لهجن البشاير في الشوط الخامس عشر للبكار المحليات، حيث حصدت الصدارة تحت قيادة عبيد محمد الوهيبي في زمن بلغ 9:18:1 دقائق.

التحديات الصباحية

وشهدت تحفة الميادين، صباح أمس إقامة تحديات الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات التأهيل بالمرموم، وكان التنافس قوياً بين الشعارات من أجل الحصول على الناموس، وذلك على مدار عشرين شوطاً لمسافة 6 كم، وشهدت الأشواط مشاركة أكثر 565 مطية.

وحضرت «حضور» على رأس الإيذاع البكار المحليات في أول الأشواط بعد أن قدمت الأداء الأقوى في جميع الأشواط لتهدي مالكها صالح خادم صالح الزرعي الناموس والتوقيت الأفضل بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 9:11:3 دقائق، وحسمت سلالة شاهين التحدي في ثاني الأشواط للإيذاع البكار المهجنات والذي قدم من خلاله محمد ناصر حمود آل شافي الهاجري «الشاهينية» على الصدارة بتوقيت بلغ 9:17:6 دقائق، وجاء الحسم مع «وداع» ملك فيصل متعب بدر الشريم الشمري في الشوط الثالث للإيذاع الجعدان المحليات والذي مضى لمصلحتها في زمن وقدره 9:17:8 دقائق، وغادر «مغادر» المملوك لحميد غانم حميد عبيد النعيمي بناموس رابع الأشواط للإيذاع الجعدان المهجنات بعد قطع مسافة السباق بزمن بلغ 9:19:6 دقائق.

إبداع

وأبدعت «مزنة» ملك حمد محمد بالركاض العامري في الشوط الخامس للبكار المحليات وظفرت بالصدارة في زمن وقدره 9:21:0 دقائق، واحتاجت «المها» بشعار يوسف حمد علي الربيعان لـ 9:18:2 دقائق للفوز بناموس الشوط السادس للبكار المهجنات.

ونال «الشارد» المملوك لـسلطان سعيد سالم السبوسي المركز الأول في سابع الأشواط للجعدان المحليات بتوقيت وقدره 9:18:5 دقائق، أما الشوط الثامن للجعدان المهجنات فقد ذهب لمصلحة «لمّاع» ملك عبد محمد سالم عبيد الشمري، وذلك في زمن 9:23:0 دقائق، وكان التميز في الشوط التاسع للبكار المحليات من نصيب «الكايدة» لـ مبارك أحمد مطر الخيلي والذي وصل لخط النهاية في توقيت 9:14:4 دقائق، أما «الهدارة» ملك حمد سلطان راشد الكتبي فقد ظفرت بالمركز الأول في الشوط العاشر للبكار المهجنات، وكان ذلك بزمن بلغ 9:12:7 دقائق.

سهم

الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات جاء بألوان شعار سيف علي محمد سبت الخييلي، والذي قدم «سهم» على الصدارة في توقيت وقدره 9:19:6 دقائق، وكسب «غازي» ملك خالد حميد حارب المهيري تحديات الشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات بعد أن وصل لخط النهاية قبل منافسيه محققاً زمناً 9:15:4 دقائق

ثمانية أشواط أخرى خصصت لهجن الإنتاج، وفي أولها أظهرت عزبة مظفر محمد خموشة العامري عن قوتها الكبيرة، بعد أن قدمت «الخوارة» على الصدارة مسجلة توقيتاً 9:12:7 دقائق، تقدمت به على منافساتها في الشوط الثالث عشر للبكار المحليات للإنتاج، وكانت «وعد» عند الموعد مع مالكها حمد أحمد مطر الخيلي وتمكنت من حسم الأمور في الشوط الرابع عشر للبكار المهجنات للإنتاج بتوقيت وقدره 9:20:2 دقائق، وبالمقابل كسب «مرموق» ملك محمد عبيد معيوف وريقه العامري تحديه مع الجعدان المحليات في الشوط الخامس عشر للإنتاج، بعد أن سجل زمناً بلغ 9:16:8 دقائق، وكررت عزبة مظفر خموشة العامري تميزها في الشوط السادس عشر للجعدان المهجنات للإنتاج، والذي فاز بصدارته «مربوش» ملك سالم مظفر خموشه العامري، بعد وصوله لخط النهاية بزمن 9:23:1 دقائق.

تحدٍ

وحسمت «شرقة» تحدي الشوط السابع عشر للبكار المحليات للإنتاج لمصلحة مالكها مظفر محمد خموشة العامري بزمن بلغ 9:17:3 دقائق، بينما تمكنت «كحال» ملك أحمد عجلان بخيت كراز السبوسي من الفوز بصدارة الشوط الثامن عشر للبكار المهجنات، وكان ذلك في توقيت 9:13:3 دقائق، أما «جبر» لـمحمد حليس راشد حليس الكتبي فحسم الشوط التاسع عشر للجعدان المحليات بتوقيت وقدره 9:13:6 دقائق، وكان الختام مع «الجذاب» ملك مطر ضعيف حمد أغدير الكتبي، وكان ذلك في توقيت بلغ 9:21:9 دقائق.

إهداء

أهدت «روعة» هجن سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم ناموس الشوط العاشر للبكار المهجنات تحت قيادة المضمر خليفة سلطان بالرشيد بتوقيت زمني وقدره 9:16:8 دقائق، أما «شاهين» لهجن العاصفة فقد كسب التحدي الحــادي عشر للجعدان المحليات.

وظهرت هجن زعبيل بالشوط الثاني عشر للجعدان المهجنات، وقدم خلاله المضمر راشد محمد مروشد «متعب» على الصدارة بزمن وقدره 9:14:3 دقائق.