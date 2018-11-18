جاسم سعيد: منافسات «ماستر 2» ازدادت صعوبة

المصدر: Ⅶ ريو دي جانيرو - البيان

أوضح جاسم سعيد صاحب برونزية الحزام البنفسجي في وزن 77 كجم، إنه شارك العام الماضي في وزن 69 كجم، وحقق الذهبية في ريو دي جانيرو، وأن المنافسات هذا العام كانت أصعب في فئة (ماستر 2)، وأن الاستعدادات القوية التي خضع لها كانت هي السبب الرئيسي في ظهوره بمستوى جيد وصعوده منصة التتويج.

ويقول جاسم الذي خاض 4 نزالات إنه استفاد الكثير من الدروس في هذه البطولة، وإنه يشعر بتحسن نسبي بعد مشاركته في الوزن الأعلى ( 77 )، بعد أن كان يشارك من قبل في وزن (69 )، وأنه اطمأن من خلال هذه البطولة على جاهزيته البدنية والذهنية لخوض النزالات المقبلة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي في غراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، موجهاً الشكر إلى إدارة( A.F.N.T ) التي وفرت لهم كل الدعم والمساندة طوال الفترة السابقة من مدربين، ووقت للتدريب وأدوات، وانه يتوقع المزيد من التطور لرياضة الجوجيتسو في الإمارات على ضوء الانتشار الكبير لها، والمواهب الكثيرة التي خرجت في السنوات الأخيرة.

تفاعل كبير

من جهته أكد إلياس ايبيرهارديت المدير المحلي لجولة ريو دي جانيرو، أن هناك تفاعلاً كبيراً من المجتمع المحلي في هذه الجولة، وأن أكبر مثال على ذلك هو الحضور الجماهيري الكبير للنزالات من اليوم الأول برغم انه يوم عمل، مشيراً إلى أن النجاحات المستمرة التي حققتها البطولة في النسخ السابقة، جذب كافة وسائل الإعلام إليها، وأن ذلك ساهم بشكل كبير في تأهيل المجتمع في البرازيل للاستعداد لاستقبال هذا الحدث.

وقال إلياس: لم نجد أي صعوبة في تنظيم النسخة الحالية، لأننا أصبحت لدينا خبرات متراكمة كبيرة من الأعوام السابقة، كما أننا أصبحنا نعرف متطلبات التميز والنجاح التي يشترطها المنظمون في أبوظبي، ولدينا الدافع أيضا في أن نقدم الجديد عاماً بعد آخر، كي تكسب البطولة أرضاً جديدة في البرازيل، وتحظى باهتمام أكبر، ولدينا مؤشرات كبيرة بأن الحدث يحظى باهتمام رسمي على أعلى مستوى من الدولة.

ختام المنافسات

وتختتم اليوم منافسات الجولة الثالثة من النسخة الرابعة لأبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، وذلك بجدول مزدحم من النزالات يتضمن منافسات الناشئين تحت 18 سنة في الحزامين الأبيض والأزرق بنين وبنات وأساتذة، ونهائيات العيار الثقيل للحزامين البني والأسود لتحديد المراكز الأربعة الأولى في كل فئة وتتويج الفائزين، كما انه من المنتظر أن تقام مباراة الأساطير في منتصف اليوم أيضا والتي ستجمع بين كل من رافائيل بارونا، وأليكساندر كارينو على البساط الذي يتوسط الصالة.

ومن المنتظر أن تشهد نزالات اليوم أكبر حضور جماهيري للبطولة، نظراً لقوتها والدعاية الكبيرة التي حصلت عليها في وسائل الإعلام، والمنافسة الشرسة بين اللاعبين بعضهم البعض من ناحية، والأكاديميات بعضها البعض أيضا للحصول على المراكز الأولى في التصنيف ونيل المكافآت الخاصة بها.

وسوف يشهد اليوم المشاركة الأوسع لأندية الإمارات بعدد يتجاوز الـ 50 لاعباً ولاعبة في فئات الحزامين الأزرق والأبيض تحديداً، بالإضافة لمن تأهل منهم إلى الأدوار النهائية في فئتي الحزامين البني والأسود في فئة الأساتذة.

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مع إسدال الستار على الجولة الثالثة في البرازيل اليوم تتجه كل الأنظار اعتباراً من الغد إلى مدينة أبوظبي التي سوف تستضيف الجولة الرابعة في منتصف شهر يناير المقبل على صالة مبادلة أرينا، والتي سوف تقدم لها أعلى الجوائز وتقام منافساتها على 3 أيام أيضاً.