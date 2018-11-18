منتخب السلة يخسر تجربة الأردن

المصدر: Ⅶ متابعة-ياسر قاسم

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة تجربته الودية أمام نظيره المنتخب الأردني بفارق 29 نقطة وبنتيجة «67-96»، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الأردنية عمّان، وجاءت المباراة بعد أيام قليلة من انتهاء مشوار المنتخب في البطولة العربية التي اختتمت في القاهرة مساء أول من أمس وأحرز المنتخب السعودي الشقيق لقبها بعد 21 عاماً من آخر فوز له بها في نسخة بيروت 1997.

وتمت دعوة المنتخب الوطني للعب مع الأردن ضمن استعدادات الأخير جراء دعوة تلقاها للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وتعد التجربة، آخر ظهور لمنتخبنا الوطني هذا العام، حيث سيعاود التجمع مطلع فبراير من العام المقبل قبيل مشاركته في النسخة الـ30 لبطولة دبي الدولية.

وجاءت المباراة متقاربة في شوطها الأول، بعد أن أنهى أصحاب الضيافة الفترة الأولى متقدمين بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة «17-14»، واتبعها المنتخب الأردني بنيل الأفضلية في الفترة الثانية «21-19»، قبل أن ينجح الأردنيون في الابتعاد تدريجياً بالفارق في النصف الثاني ونالوا الأفضلية المطلقة في الفترتين الثالثة والرابعة «22-8 و36-26». وتألق للمنتخب كل من قيس عمر 29 نقطة، وراشد ناصر 21 نقطة، وخليفة خليل 6 نقاط، وجاسم محمد وصالح سلطان بتسجيل كل منهما 4 نقاط.

اللقب العربي

وفي القاهرة توج المنتخب السعودي بطلاً للنسخة 23 للمنتخبات العربية لكرة السلة بعد فوزه على نظيره الجزائري 81/‏‏85 في المباراة النهائية التي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة وهو الإنجاز الأول للسلة السعودية على المستوى العربي منذ الدورة العربية في بيروت عام 1997.

وجرت مراسم تتويج نجوم البطولة والفرق الثلاثة الأولى بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، وفاز إبراهيم الجمال من مصر بجائزة هداف الرمية الثلاثية، وعبدالله حامدين من الجزائر بجائزة الهداف، وديفون لاعب البحرين بجائزة أفضل لاعب في البطولة، كما قام حسن يوسف عضو الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد السوداني بتكريم حكام البطولة، فيما توج القرقاوي المنتخب السعودي بكأس البطولة بحضور عبدالرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد السعودي.

استحقاق

أكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي أن المنتخب السعودي استحق اللقب عن جدارة، وقال إن أداء الفريق تطور من مباراة إلى أخرى حتى وصل إلى القمة في النهائي بفضل التخطيط السليم.