الشارقة يواجه شباب الأهلي في نهائي كأس اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي يوم الثلاثاء المقبل فريقا الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس الإمارات لرجال اليد، في صراع متجدد، وفي سيناريو مكرر بين الفريقين وللعام الثاني على التوالي، للظفر بالكأس.

ونجح فريقا الشارقة وشباب الأهلي وللعام الثاني على التوالي في بلوغ المباراة النهائية من مسابقة «كأس الإمارات» لكرة اليد لمرحلة الرجال، عقب تخطيهما، أول من أمس، عقبة دور نصف النهائي، عقب الفوز الصعب الذي حققه شباب الأهلي على النصر «22-20»، وتحقيق الملك لانتصارٍ عريض على الوصل بنتيجة «28-17». وسيلعب الفريقان الخاسران في مباراة تسبق المباراة النهائية لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.